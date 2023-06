„Ezek mi is lehettünk volna” – a Titan indulása előtt mondták le ketten az utazást

Mint arról már korábban írtunk, a Titan tengeralattjárón utazó 19 éves Sulaiman Dawood nagynénje szerint unokaöccsének ellenérzései voltak a Titanic roncsaihoz tartó úttal kapcsolatban, és csak az apja kedvéért vállalta. Még az indulást megelőzően is hezitált, ám végül csatlakozott a legénységhez, hogy édesapja kedvében járjon apák napja alkalmából.

Sok veszélyt láttam az utazásban

– mondta Sean Bloom a CNN-nek, miután megmutatták neki azt a videót, amelyen a túraszervező Stockton Rush végigjárja a tengeralattjárót, és bemutatja annak berendezéseit.

A férfi megmutatta a közte és Rush – a hajót üzemeltető OceanGate Expeditions vezérigazgatója – közötti üzenetváltást, amelyben Rush felajánlotta a helyeket a hajón a májusi expedícióra. Rush ezután Las Vegasba repült, hogy megpróbálja rávenni Bloomot a jegyek megvásárlására.

Ő sokkal kalandvágyóbb, mint én

– mondta Jay Bloom, hozzátéve, hogy Rusht nem foglalkoztatták azok a dolgok, amiket mások problémásnak láttak a hajó használhatósága szempontjából. Az apa-fia páros, miután hallotta a híreket, leszögezte, hogy soha többé nem próbálnak meg semmi ehhez hasonló dolgot.

Amikor láttam a róluk szóló híreket, csak magamat és a fiamat láttam. Akár mi is lehettünk volna

– fogalmazott Jay Bloom.

Szerződéssel védte meg magát az OceanGate

Mint ismert, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott, de hirtelen elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutattak a búvárhajó után.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtettek, hogy még életben volt a bajba jutott csapat, ám az OceanGate vállalat csütörtök késő este közölte, hogy meghaltak az utasok.

A tengeralattjáró keresését azonban így is folytatják a hatóságok, amelyek magyar idő szerint csütörtök délutánra eredményt is értek el, hiszen a Victor 6000 nevű merülőhajó is megérkezett a helyszínre. Hiába azonban a mentőcsapatok áldozatos munkája és a legkülönlegesebb eszközök bevetése, rendkívül kicsi volt az esély a kabinban tartózkodók túlélésére.

Az Indexnek a Hableány mentésében is részt vevő, vízi mentésre specializálódott Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület elnöke, Szűcs Gábor vázolta fel a lehetséges történteket és kimeneteleket.

Arról is írtunk már, hogy a Titant üzemeltető OceanGate egy olyan lemondónyilatkozatot íratott alá a turista-merülőhajó utasaival, amelyben teljes felelősséget vállalnak az utazás során keletkezett anyagi károk, sérülések, rokkantság és halálesetek miatt is.

(Borítókép: Oceangate Expeditions / Reuters)