Újabb ukrán hadifoglyok érkezhetnek Magyarországra?

Mint ismert, az Orosz Ortodox Egyház közleménye szerint – amelyet a magyar sajtóban elsőként az Index közölt –, valamint a magyar kormány közlése alapján 11, orosz fogságba esett kárpátaljai magyar katonát adott át Moszkva Magyarországnak.

Az ukrán kormányzat súlyos vádakat fogalmazott meg többször is, azt állítva, hogy a kárpátaljai katonákat Magyarországon megfigyelés alatt tartják, és korlátozzák is a szabadságukat. Ezzel szemben a magyar kormány azt állítja, hogy erről szó sincs. Múlt hét kedden hárman vissza is térhettek Ukrajnába, utána pedig pénteken két társuk is követte őket.

A Jevropejszka Pravda még az utóbbi két hadifogoly visszatérése előtt írt egy hosszú cikket a hadifoglyok ügyéről. A lap ukrán kormányzati forrásokból értesült arról, milyen körülmények között élhetnek a Magyarországon maradt katonák.

Az Ukrán Fegyveres Erők hadifoglyait egy szobában őrizték, és telefont sem kaphattak. Amikor pedig találkozhattak a rokonaikkal, akkor egy találkozóhelyre vitték őket, amelyet követően vissza kellett térniük az őrizetbe

– írja a lap, amely szerint emiatt hamis az állítás Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes részéről, hogy a katonák Magyarországon kiszabadultak.

Mindemellett a portál megjegyezte, hogy a katonák Magyarországon nem börtönben voltak, és forrásaik szerint jó körülmények között őrizték őket, de a szabadságukat akkor is megvonták. „Pisztolyt ugyan nem tartottak a fejükhöz, de az információktól elszigetelték, pszichológiailag befolyásolták őket” – írják, megjegyezve azt is, hogy mindezt nem a kormány, hanem a Máltai Szeretetszolgálat intézte.

A lap ezenkívül azt is tudni véli, hogy a foglyoknak azt mondták, Ukrajna kevés híján hazaárulóknak minősítette őket, és ezért nem szabad hazatérniük.

A katonák többsége kárpátaljai származású, de nem magyar

A Jevropejszka Pravda arra is emlékeztetett, az ukrán kormányzati tisztviselők azt állították két hete, hogy Magyarországon egy Ukrajna-ellenes sajtótájékoztatót is akarnak tartani a hadifoglyokkal, de ebből semmi sem lett, és szerintük már nem is lesz.

Jelen pillanatban úgy fest, hogy ez inkább csak a fantázia szüleménye volt

– írta a lap.

Hozzátették azt is, hogy egy ilyen sajtótájékoztatót azért is lett volna nehéz megtartani, mert – információik szerint – a katonák többsége nem vallja magát magyarnak, és nem is beszél annyira jól magyarul (attól függetlenül, hogy közülük néhányan magyar útlevéllel is rendelkeznek).

Újabb hadifoglyokat adhat át Oroszország Magyarországnak?

A lapnak volt még egy érdekes információja. Állításuk szerint az ukrán kormányzat úgy értesült, hogy

Magyarország olyan ajánlatot kaphatott Oroszországtól, amelynek értelmében újabb hadifoglyokat adhatnának át a magyaroknak.

A Jevropejszka Pravda szerint a gyakorlatban a magyar és az orosz titkosszolgálatok között folyik erről a tárgyalás, de mindezt egy „egyházak közti párbeszédnek próbálják álcázni”. Az alku lényege továbbra is az lenne, hogy Ukrajna bevonása nélkül adnának át hadifoglyokat Magyarországnak az oroszok.

Ha így lesz, akkor Kijev nem sokat tehet ezzel kapcsolatban – írta a lap, hozzátéve, Ukrajna fontolgatja, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordul, de egyelőre nem küldtek beadványt Strasbourgba, és nem is biztos, hogy megteszik.

Az ukrán kormányzati források egymásnak is ellentmondanak

Végül a lap arról is írt, hogy az ukrán kormányzati forrásaiktól eltérő információkat kaptak arról, hogy pontosan mi is történt azelőtt, hogy június 8-án az Orosz Ortodox Egyház közzétette közleményét a hadifoglyok átadásáról.

Egyes források szerint az ukrán felet már a közlemény kiadása előtt is értesítették a magyar–orosz tárgyalásokról, és csak azért nem tettek semmit, mert nem akarták veszélyeztetni a folyamatot – hiszen a legfontosabb számukra az, hogy a katonák elhagyhassák Oroszországot. A másik narratíva szerint a magyar kormány nem tájékoztatta az ukránokat, és csak az ukrán hírszerzés tudta meg, hogy a hadifoglyok átadására készülnek az oroszok.

A lap azt is megjegyezte:

Azonban bármilyen körülmények között is történik, az ukránok szabadulása orosz hadifogságból jó, ami miatt nehéz lenne haragudni. Különösen úgy, hogy valószínűleg nem ez volt az utolsó alkalom.

Azzal kapcsolatban, hogy valóban tervben van-e újabb ukrán hadifoglyok Magyarországra szállítása, kérdések küldtünk a külügyminisztériumnak, a Miniszterelnökségnek, valamint személyesen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek is. Amennyiben válaszolnak, frissítjuk írásunkat.

(Borítókép: Yevhenii Zavhorodnii / Global Images Ukraine / Getty Images)