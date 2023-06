A diétás kólákban és a rágógumiban is rákkeltő anyag lehet, változtatnának a recepten

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) július közepén várhatóan rákkeltőnek nyilvánítja az aszpartám édesítőszert, amely megtalálható többek között a diétás Coca-Colában is. A szervezet korábban arra is figyelmeztetett, hogy a cukorpótlók használata a fogyást sem segíti.