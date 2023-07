Megint áll a bál az úzvölgyi katonatemetőben

Mihai Tirnoveanu és társai helyi idő szerint szombaton 14 óra körül buszokkal érkeztek meg a Hargita és Bákó megye határán található úzvölgyi katonatemetőhöz – áll a székelyföldi hírportál helyszíni beszámolójában.

A 100-150 résztvevő 150 fakeresztet hozott magával, és a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyére állítják fel ezeket. Először kimérték a „román parcellát”, majd nagy teljesítményű fúróval és ásókkal elkezdték kiásni a gödröket.

A román csendőrség és rendőrség nagy erőkkel van jelen a helyszínen, de nem avatkozik közbe. Marian Stan csendőrkapitány, a Hargita megyei csendőrség szóvivője a Új Magyar Szó online portálnak azt mondta:

A csendőrök azért vannak a helyszínen, hogy biztosítsák a rendet és a részvevők testi épségét. Ha történik valami törvényellenes, akkor azt utólag kivizsgáljuk, és a felelősöket megbüntetjük.

Maria Plumbu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról beszélt, hogy a rendőrök csupán a csendőrök munkáját segítik, az események az utóbbiak hatáskörébe tartoznak.

A Székelyhon szerint a Nemzet Útja aktivistáival egy ortodox pap is van, aki a helyet és a meglévő, Csíkszentmárton község által állított kereszteket is megáldotta. A résztvevők három román zászlót is kifüggesztettek a temető kapujára. Később egy nagyobb, 5-6 méteres fakeresztet is a helyszínre vittek, azt is fel akarják állítani.

A kapura a helyszíni felvételek szerint kifüggesztették a székelyföldi község pénteki önkormányzati döntését a területén található temetők szabályzatáról és a megszegéséért kiróható bírságokról, de a román aktivistákat ez nem gátolta az akcióban. A Hargita megyei önkormányzat közlése szerint a bírság felső határa 2500 lej (194 ezer forint).

A román védelmi minisztériummal tárgyalnak

A román védelmi minisztériummal folytat tárgyalást jövő héten, és az úzvölgyi katonatemetőben szombaton felállított 150 fakereszttel létrehozott „román parcella” hivatalossá tételét kéri Mihai Tirnoveanu, a Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet vezetője.

Mihai Tirnoveanu azt mondta, hogy július 13-án fogadják a bukaresti szaktárca képviselői, miután egy korábbi petícióban kérte az úzvölgyi katonatemető „román parcellájának” hivatalossá tételét. Hozzátette, hogy a hősök kultuszáért felelős román hatóság engedélyét is kérni fogja a szombaton kihelyezett fakeresztekhez.

Miután a jelen lévő ortodox pap megáldotta ezeket, 150 román katonának a nevét is felolvasták.

Mihai Tirnoveanu úgy nyilatkozott: a keresztek felállítása nem törvénytelen, mivel ezek nem építmények, nem szükséges építkezési engedély a kihelyezésükhöz. A Székelyhon szerint az esemény lezárásaként azt is mondta, hogy októberben minden keresztre nevet függesztenek ki.

Az Agerpresnek nyilatkozva azt állította: két – egy 1985-ből és egy 1988-ból származó – irat is bizonyítja, hogy az úzvölgyi sírkertben román katonákat is eltemettek.

Ezek nem cetlik vagy kifestősök, hanem a román hadsereg iratai, amelyeket a román védelmi minisztérium bocsátott ki abban az időszakban

– mondta Tirnoveanu, hozzátéve, hogyha a csíkszentmártoni önkormányzat eltávolítja a kereszteket, újakat tesznek helyettük, és ha bíróságon támadják meg a szombati akciót, ők is pert indítanak a község által korábban állított keresztek ügyében.

Nem reagálnak a provokációra a magyarok

Borboly Csaba tanácselnök közölte, hogy ügyészségi feljelentést tett Mihai Tirnoveanu ellen uszítás, rongálás és birtokháborítás miatt. A csíkszeredai bírósági ügyészséghez címzett feljelentést közösségi oldalán is megosztotta, ebben Tirnoveanu pénteki facebookos bejelentésére hivatkozik, melyben a keresztállításon való részvételre, az akció finanszírozására szólította fel híveit.

Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere az MTI-nek pénteken azt mondta, hogy a község lakói nem mennek szombaton Úzvölgyébe, nem reagálnak a provokációra.

Bízunk a román igazságszolgáltatásban, és abban, hogy a csendőrség, rendőrség teszi a dolgát

– jelentette ki.

A helyi és megyei vezetés korábban nyomatékosította, hogy csak azokat a rendezvényeket támogatják Úzvölgyében, amelyeken a hősök emléke előtt tisztelegnek, és tiszteletben tartják áldozatukat.

A Hargita és Bákó megye határán fekvő, közigazgatásilag Csíkszentmártonhoz tartozó, elnéptelenedett település sírkertjéből 2023. június 29-ére virradóra távolították el a korábban törvénytelenül felállított betonkereszteket, miután jogerős bírósági ítélet kötelezte erre Dormánfalva polgármesteri hivatalát.

2019-ben a székelyek élőlánccal védekeztek

A moldvai város önkormányzata 2019 márciusában saját közvagyonává nyilvánította a temetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a sírkertben. Korábban a temetőt a székelyföldi község gondozta, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon. A sírkertben nagy számban az osztrák–magyar hadsereg itt elesett katonái, de német és orosz bakák is nyugszanak.

2019. június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután a székelyek élőlánccal próbálták ezt megakadályozni.

Egy héttel az erőszakos cselekmények után az illetékes román hatóság tisztázta, hogy nem az úzvölgyi katonatemetőben nyugszik az a 149 román katona, akik nevének a felolvasása is részét képezte a temető erőszakos elfoglalása utáni ceremóniának.

Úgy tűnt, hogy megoldódik a konfliktus

Június végén eltávolították a törvénytelenül felállított betonkereszteket az úzvölgyi katonatemetőből – mondta akkor Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere.

A Hargita megyei község elöljárója csütörtökön személyesen szállt ki a helyszínre, hogy megbizonyosodjon a változásról, utána erősítette meg a hírt.

Megnéztük a helyszínt, a keresztek, az emlékmű, a zászlótartók el vannak takarítva

– mondta a település vezetője. Úgy vélte, ezáltal lezárult a folyamat, hiszen végrehajtották a jogerős bírósági döntést.

Jogerős bírósági ítélet született

A keresztek elbontására és a sírkert eredeti állapotának visszaállítására jogerős bírósági ítélet kötelezte Dormánfalva polgármesteri hivatalát. A Bákói Táblabíróság 2023. február 10-i ítéletében megerősítette az ügyben hozott alapfokú ítéletet, érvénytelenítette a temető román parcellájának építési engedélyét, és a törvénytelen építmény lebontását rendelte el.

2023. február 25-én egy másik úzvölgyi perben is győzelem született: a Bákó Megyei Törvényszék jogerősen törölte Dormánfalva sírkert fölötti tulajdonjogát.

Megerősítette az alapfokú ítéletet, amely érvénytelenítette a moldvai város önkormányzati testületének a határozatát, mellyel a város közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt. Ezt követően telekkönyveztette saját nevére a temető 7979 négyzetméteres területét.