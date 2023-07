Egy bizalmas dokumentum szerint Németország vonakodik megadni Ukrajnának a NATO-tagságot

Németország azt tervezi, hogy késlelteti Ukrajna NATO-csatlakozását a július 11–12-i vilniusi csúcstalálkozón, mert attól tart, hogy az ukrán tagság háborúhoz vezethet a blokk és Oroszország között – közölte a The Telegraphnak nyilatkozó NATO-tisztviselő.

Egy kiszivárgott dokumentum szerint a német kormány nagyon nem szeretné elkapkodni az Ukrajna csatlakozásáról szóló döntést, írja a Bild.

A német kiadvány szerint míg több ország, élükön Franciaországgal, Nagy-Britanniával és Lengyelországgal, támogatja Ukrajna meghívását a szövetségbe, amint életbe lép az Oroszországgal kötött tűzszünet, addig Németország és az Egyesült Államok egészen a múlt hétvégéig nem támogatta ezt a tervet.

Berlin és Washington is nagyon óvatos

Ehelyett Berlin és Washington az Ukrajna számára már 2008-ban megfogalmazott „Tagsági Cselekvési Terv” betartására szólított fel. Ez a terv számos lépést és feltételt irányoz elő, amelyeket Kijevnek teljesítenie kell, mielőtt meghívást kapna a NATO-ba.

„A finn modellt akartuk felajánlani Ukrajnának, vagyis a belépést néhány hónapon belül, amint a fegyveres konfliktus véget ér” – mondta a lapnak egy meg nem nevezett diplomata.

Ezzel szemben a német kormány dokumentumában az áll, hogy a Scholz-kabinet nem egyezik bele semmilyen olyan megfogalmazásba, amely szerint Ukrajnát gyorsított eljárásban felvennék a tagok közé, hívja fel a figyelmet az Ukrajinszka Pravda.

A The Telegraph szerint Németország még most is ragaszkodik Ukrajna NATO-csatlakozásának elhalasztásához, mert attól tart, hogy ez a lépés háborúhoz vezethet a szövetség és Oroszország között. Berlin a vilniusi csúcstalálkozót arra használhatja, hogy a résztvevőket a biztonsági garanciák előtérbe helyezésére ösztönözze.

Olaf Scholz német kancellár júniusban azt mondta, hogy Ukrajna és szövetségesei még „nagyon messze vannak” attól, hogy képesek legyenek biztosítani a békét az országban, de hozzátette, hogy a jövőben Ukrajnának nyújtott nyugati biztonsági garanciáknak különbözniük kell az európai NATO-tagok státuszától.

Ezért Németország nem fogadja el, hogy a szövetség záródokumentumában a „meghívás” szót vagy „Ukrajna jogos helyét a NATO-ban” kifejezést említsék.

A Bild szerint nem kizárt, hogy a német kormány végül a tagsági akcióterv elutasításába is beleegyezik, de a gyakorlatban semmiképp sem ért egyet Ukrajna gyorsított felvételével.