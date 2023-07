Az izraeli miniszterelnököt hazaengedték a kórházból

A 73 éves Netanjahut szombaton szállították a Sheba Medical Centerbe, miután enyhe szédülést érzett. Az irodája azt mondta, hogy dél körül hagyta el a kórházat, miután korábban azt nyilatkozta, hogy a vizsgálati eredményei normálisak, és már „nagyon jól érzi magát” – írja az Associated Press News.

Az egészségügyi központ szerint a vizsgálatok alapján elmondható, hogy az izraeli elnök „kiváló” állapotban van. Az orvosok egy megfigyelőeszközt ültettek be a bőre alá, hogy Netanjahu orvosi csapata figyelemmel kísérhesse az elnök szívműködését. Nem volt hajlandó további részleteket nyilvánosságra hozni az eszközzel kapcsolatban, mondván, ez csak „rutineljárás”.

Netanjahu irodája azt is közölte, hogy az előző napot a Galileai-tengernél töltötte, ahol a hőmérséklet 40 Celsius-fokra emelkedett. Egy sor vizsgálat után kiderült, az izraeli vezető kiszáradt.

Kórházba kerülése után Netanjahu közzétett egy videót a közösségi médiában, ahol mosolyogva elmondta, hogy pénteken kalap és víz nélkül volt kint a napon, ami

nem jó ötlet

– tette hozzá az izraeli elnök.

Az orvosok elrendelték, hogy éjszakára a kórházban kell maradnia megfigyelés céljából, a heti kormányülést pedig egy nappal elhalasztották, és hétfőre ütemezték át – közölte az irodája.

Az izraeli vezetőre több fronton is nyomás nehezedik. Netanjahunak több korrupciós vád miatt is bíróság elé kell állnia. Kormányának a palesztinokkal szembeni keményvonalas politikája nemzetközi kritikát váltott ki, és ellentmond az Egyesült Államokkal, Izrael legközelebbi és legfontosabb szövetségesével fenntartott kapcsolatnak is.