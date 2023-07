Hatalmas tornádó csapott le Milánóra

Kidőlt fákat, megrongált épületeket hagyott maga után az Olaszországot elsöprő ítéletidő. A viharos szél és heves esőzés több településen is károkat okozott. A Milánó utcáin végigsöprő tornádót felvételen is megörökítették – írja a The Sun.

A beszámoló szerint a forgószél Gessate és Cernusco sul Naviglio települések között szántott végig, miközben házak tetejét bontotta meg, és fákat csavart ki.

A tűzoltókat több mint 110 esethez riasztották, mivel a heves esőzések több városrészt is elárasztottak. Az ítéletidőben többen is megsérülhettek, erről azonban pontos adatokat még nem közöltek a hatóságok.

Bubbiano településen az úton hömpölygő víz a csatornába sodort egy furgont, a jármű sofőrjének azonban sikerült kimenekülnie. Cinisello Balsamóban egy fa dőlt egy autóra.

C’è stato un TORNADO 🌪️ in provincia di Milano tra Gessate e Cernusco sul Naviglio. Tutto normale, no? pic.twitter.com/4l9GNAI6iU — Daniele Angrisani (@putino) July 21, 2023

Mint megírtuk, Észak-Olaszországot napok óta heves esőzések és viharok sújtják. A szerdáról csütörtökre virradó éjszakai viharokban teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak, amelyek komoly károkat okoztak az épületekben és a mezőgazdasági terményekben.