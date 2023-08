Ukrán elemző: Magyarország és Semjén Zsolt tudatosan vált hasznos idiótává az ukrán hadifoglyok ügyében

Mint ismert, az Orosz Ortodox Egyház közleménye szerint – amelyet a magyar sajtóban elsőként az Index közölt –, valamint a magyar kormány közlése alapján 11 orosz fogságba esett kárpátaljai magyar katonát adott át Moszkva Magyarországnak júniusban.

A Szabad Európa cikkéből most kiderült, hogy egészen pontosan június 7-én érkezhettek a hadifoglyok, mégpedig Törökországon keresztül, amit a Kyiv Independent is megerősített névtelen diplomáciai forrásra hivatkozva. Ahogyan az is kiderült, hogy június 7-én délután a VistaJet máltai charterjáratokat üzemeltető cég kisgépe Isztambulból Budapestre repült. Vélhetően ezzel jöhettek a foglyok.

A törökországi útvonal egyáltalán nem meglepő, hiszen Oroszország ezen az országon keresztül bonyolította a korábbi fogolycseréket is. Az érzékenyebb, kiemeltebb fogolycseréket Törökországon keresztül intézik

– mondta Rácz András a Corvinus egyetem oktatója a Szabad Európának.

A hadifoglyok olyan 19–23 éves férfiak voltak, akik az ukrán fél szerint már „több mint egy éve eltűntek a radarról”.

A Szabad Európának több független forrás is megerősítette, hogy a 11 fogoly „magyaros hangzású” vezetéknévvel rendelkezik, azonban közülük csupán egy beszél magyarul, valamint csak ő rendelkezett kettős állampolgársággal. Ezt az információt Petro Jacenko, Ukrajna hadifoglyokkal foglalkozó hivatalának szóvivője is megerősítette. Ahogyan azt is, hogy a hadifoglyok közül öt már visszatért Ukrajnába.

Pszichológiai nyomás

A lap egyik informátora szerint a magyar hatóságok azt javasolták a foglyoknak: „kedvezőbb választás lenne számunkra, ha nem mennének vissza Ukrajnába. (…) Olyan információt is kaptak ideérkezésükkor, ha hazamennek, azonnal visszaküldik őket a frontra”. Ezt Oleg Nyikolenko ukrán külügyi szóvivő is megerősítette:

Információink vannak arról – és ezt azok is megerősítik, akik visszatértek Ukrajnába –, hogy pszichológiai nyomásnak voltak kitéve, torz információkat kaptak. Arról is tudunk, hogy manipulálták őket, és hogy a Magyarországon maradt csoportot továbbra is manipulálják

– mondta.

Jelenleg hatan tartózkodnak közülük az Európai Unió területén, vélhetően Magyarországon, öten pedig hazamentek Ukrajnába.

Az orosz vezetés nélkül lehetetlen ezt lebonyolítani

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter azt mondta, a kormánynak nincs köze a fogolycseréhez, „az Orosz Ortodox Egyház és a Máltai Szeretetszolgálat együttműködése nyomán kiszabadult tizenegy ember a hadifogságból”. Emellett a tárcavezető hangsúlyozta, hogy ezek az emberek szabadon mozoghatnak Magyarországon belül.

Hoffmann Tamás nemzetközi jogász szerint valójában két eshetőség adódhatott: vagy szabadon engedték ezeket az emberek, amikor Magyarországnak átadták őket, vagy teljes döntési jogot adtak a magyar állam kezébe velük kapcsolatban.

Az ortodox egyház vezetőjének, Kirill pátriárkának Oroszországhoz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz való viszonya közismert, valamint az is, hogy támogatja az orosz inváziót. A pátriárka tavaly például azt mondta, „azok, akik Ukrajnában harc közben vesztik életüket, megtisztulnak bűneiktől”. Az orosz fél részéről neki, valamint magyar részről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, a Máltai Szeretetszolgálatnak köszönhető a foglyok átadása.

Rácz András azonban kiemelte, a hadifoglyokat a hadsereg fogja el, „sorsukról az orosz védelmi minisztérium dönt”. Tehát nem lehetett dönteni a foglyok sorsáról az orosz kormányzat nélkül. Ezt erősítette meg Hoffmann Tamás nemzetközi jogász is, aki elmondta,

az egyházak nem tarthatnak fogva embereket.

Ezt Oleg Nyikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője is megerősítette a Kyiv Independentnek.

A magyar kormánynak is tudnia kellett róla

Maga Orbán Viktor eddig nem nyilatkozott nyilvánosan az átszállításról. Egy, az ügyet ismerő magyar forrás szerint egy belső kormányzati utasítás kimondta, hogy csak Semjén beszélhet róla. Tekintettel arra, hogy Magyarország vezetője szinte biztosan értesült erről, további kérdéseket vet fel, hogy az átadás kezdeményezése Moszkvából vagy Budapestről érkezett.

Magyarországot azonban kizökkentette az orosz egyház korai bejelentése és a gyors ukrán reakció Rácz András szerint, aki úgy véli, a bejelentés „fájdalmas kommunikációs helyzetbe” hozta Budapestet.

Sokszor hallottam már, hogy Semjént hasznos idiótának nevezik, nem csak orosz ügyekben. Ebben a kontextusban Magyarország tudatosan vált hasznos idiótává

– mondta Tuzhanskyi.

Ukrajnának nagyon nem tetszik

Fontos kiemelni, hogy többen is érkeztek volna még Magyarországra az Orosz Ortodox Egyház közvetítésével, de egyelőre nem történt semmi az ügyben, és a hivatalos szervek sem erősítették ezt meg. Rácz András szerint Semjén Zsolt nem is nagyon tud már profitálni a fogolycseréből politikailag, amióta azt az Orosz Ortodox Egyház nyilvánosságra hozta.

Azt látjuk, hogy az Oroszország elszigetelésére irányuló erőfeszítések, a bevezetett szankciók, valamint a háborús finanszírozás és források megvonása mellett Magyarország különböző ürügyekkel aktívan fejleszti az együttműködést Oroszországgal

– nyilatkozta Oleg Nyikolenko.

Hozzátette, az ukrán fél „a titkos megállapodást” is a „Magyarország és Oroszország közötti együttműködés” részének tekintik. Sőt szerinte a kérdést politikai célokra használják fel.

Elég megnézni Magyarország miniszterelnökének nyilatkozatait, aki azt állítja, hogy Ukrajnában nem voltak orosz háborús bűnök, hogy Putyin nem bűnöző, Ukrajna pedig nem szuverén állam

– nyilatkozta Oleg Nyikolenko, aki azt is hozzátette, hogy egy ilyen döntés Orbán Viktor, valamint az ország legfelsőbb vezetése nélkül nem születhetett volna meg.

Dmitro Tuzanszkij, a Közép-európai Stratégiai Intézet igazgatója, akit nem köt a diplomáciai nyelvezet, még nyersebb volt a Kyiv Independentnek adott interjújában.

Semjén Orbán Viktor meghosszabbítása, különösen Oroszországgal kapcsolatos kérdésekben, különösen olyan kényes kérdésekben, mint a hadifoglyok átszállítása, egyetlen lépést sem tett volna, egyetlen szót sem szólt volna, ha Viktor nem engedi meg neki

– fogalmazott.

