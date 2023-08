Mentális betegségben szenvedhet a férfi, aki kutyaként akarja élni az életét

A japán férfi már gyerekkora óta álmodozott arról, hogy egyszer kutyaként éli majd le az életét. Az élethűnek tűnő skótjuhászkutya-jelmezét több mint 5 millió forintnyi összegért készíttette el magának.

Az esettel az RTL Fókusz című adásban is foglalkoztak. A tokiói lakoshoz a német RTL riportere is elutazott, majd az utcán is megsétáltatták a férfit, aki korábban félt az emberek közé merészkedni.

Egyszerűen csak jól érzem magam így, azt érzem, hogy amikor kutya vagyok, mindenki kedvel. Mindenki mosolyog és meg akar simogatni

– nyilatkozta a riportban a férfi.

Hozzátette, hogy barátai és családtagjai is nagyon meglepődtek, amikor elmondta, hogy kutyaként szeretné leélni az életét. Személyét még nem merte felfedni, ugyanis tart a társadalmi megítéléstől.

Mentális betegség lehet a háttérben

Makai Gábor klinikai szakpszichológus a Fókuszban elmondta: feltételezhetően identitás- és személyiségzavarban szenvedhet a kutyaszereppel azonosuló férfi.

Nemcsak a nemiségét, hanem az emberi mivoltát is tagadja

– emelte ki a pszichológus. Megjegyezte, hogy a bizarr jelenség mögött környezeti hatások vagy akár egy trauma is állhat.