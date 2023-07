Videón az eset.

Fotó: YouTube

Korábban mi is beszámoltunk arról a Toco nevű, Japánban élő férfiról, aki több mint 20 ezer dollárt (közel 7 millió forintot) költött egy élethű Bordee collie-jelmezre, hogy kutyaként élje a mindennapjait. Bár kilétét akkor sem akarta felfedni, mert félt a társadalmi megítéléstől, és legfőképp attól, hogy barátai furának tartják majd emiatt, holott már gyerekkora óta az átalakulásról álmodott.

Toco azóta is rendszerességgel oszt meg magáról videókat YouTube-csatornáján, ahol bemutatja, milyen életet él kutyaként, sőt, hátsó udvarában gyakran trükköket mutat be jutalomfalatért cserébe. A különös férfi most azonban először merészkedett a nyilvánosság elé, hogy megmutassa új külsejét a járókelőknek.

Nagyszabású bemutatkozását, – amelyet egy német televízió számára rögzítettek – a járókelők és a többi kutya is kíváncsian fogadta. Bár hozzá kell tenni, a videón úgy tűnt, hogy nem teljesen volt világos, hogy rájöttek-e arra, hogy Toco egy jelmezbe bújt ember, és nem egy játékbábú.