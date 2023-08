Többórás áramszünetet okozott egy hal Amerikában

Megszakította az áramellátást a New Jersey állambeli Sayreville-ben szombaton egy transzformátorra esett hal. A sayreville-i rendőrség szerint egy madár szájából eshetett ki az állat, amiről egy humoros tartalmú bejegyzést is megosztottak.

A sayreville-i rendőrkapitányság közösségi oldalán adott ki egy fotót a gyanúsított madárról és balesetet szenvedő halról, amit Gilligannek neveztek el. A bejegyzésben keményen dolgozó, több ezer gyermek édesapjaként jellemezték az áldozatot.

Hozzátették, hogy a gyanúsított madarat dél felé látták repülni: „Ha látják őt, ne próbálják meg elfogni. Vélhetően nincs nála fegyver, de még mindig nagyon veszélyes lehet.”