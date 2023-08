III. Károly rokona Putyin egyik bizalmasának szervezett utat

Igen kellemetlen helyzetbe keveredett III. Károly, akinek a feje felett harmadik unokatestvére, pontosabban annak lánya, Alexandra Bowes-Lyon miatt csapnak most össze a hullámok. A New York-i nő ugyanis a királyi család által is támogatott, afrikai elefántok megóvását célként kitűző Space for Giants cég egyik igazgatójaként szervezett meg egy háromnapos kenyai kiruccanást – ami magában foglalt magánrepülő-bérlést és ellátogatást a környék látnivalóihoz – az 55 éves Oleg Vlagyimirovics Gyeripaszkának, aki Putyin egyik legnagyobb bizalmasa.

Gyeripaszkát egyébként abban az időben az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma feketelistára helyezte cégével, a Rusallal együtt, mivel a milliárdos beavatkozhatott a 2020-as választásokba, ami már önmagában felveti azt a kérdést, hogy Bowes-Lyon és a szervezet tudatában voltak-e annak, hogy megsértik az amerikai szankciókat – írja a New York Post.

Úgy tudni, Bowes-Lyon és a Space for Giants vezérigazgatója, Dr. Max Graham személyesen fogadták Gyeripaszkát, aki egy szafarin vett részt Laikipia megyében, ráadásul a jótékonysági szervezet által bérelt repülőgépen vitték egyik pontból a másikba.

A hírek szerint Graham arra szerette volna rávenni az orosz üzletembert, hogy vegyen meg egy közeli birtokot a cégüknek. A vezérigazgató megerősítette, hogy a Space for Giants egy nagyobb összeget kapott Gyeripaszkától az amerikai szankciók bevezetése után, ám ez a pénz az Egyesült Királyságban lévő egységükhöz került.

Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megerősítsük vagy cáfoljuk, hogy a Space for Giants megsértette vagy nem sértette meg az Egyesült Államok szankcióit a 2021-es szafarival kapcsolatban, mivel egyetlen illetékes hatóság sem döntött erről

– jelentette ki az üggyel kapcsolatban Graham.

Később a szervezet ellen az FBI és az Igazságügyi Minisztérium vizsgálatot indított a szankciók alól való kibújás miatt.

Alapvető esetben egy amerikai állampolgárt akár 30 év börtönre is ítélhetnének emiatt, ám a Space for Giants esetében arról tájékoztatták őket a hatóságok, hogy nem gyanúsíthatóak bűnözéssel. Mint Graham kifejtette, együttműködtek a hatóságokkal, bár azt nem volt hajlandó megosztani a nyilvánossággal, elárulta-e azoknak az Egyesült Államokban élő személyeknek a nevét, akik elősegíthették, hogy Gyeripaszka amerikai cég által utazhasson Kenyába.

Gyeripaszka szóvivője ugyanakkor azt állította, az üzletember visszataszítónak tartja, hogy az újságírók a semmiből csinálnak hírt, miközben Ukrajnában továbbra is tragédiák történnek nap mint nap.

A Space for Giants és Gyeripaszka kapcsolata egyébként még ennél is régebbre nyúlik vissza, mivel 2018-ban részt vett az egyik eseményükön a londoni Mayfairben, ahol Vilmos herceg volt a díszvendég.