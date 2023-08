Andrew Tate: Rabszolgát csinálok ezekből a r*bancokból

Román ügyészek által összeállított anyagokra bukkant a BBC, melyekből kiderül, hogy Andrew Tate több nőt is szexuális aktusra kényszerített. A román származású férfi ellen több vádat is emeltek, köztük szerepel a nemi erőszak, az embercsempészet és egy szervezett bűnözői csoport létrehozása.

Andrew Tate azt állította, ő vezette azt a vállalkozást, amely keretein belül felnőtteknek szóló tartalmat gyártottak, de szakértők szerint ez egy emberkereskedő hálózat volt.

Júniusban a romániai szervezett bűnözés elleni osztály hivatalosan vádat emelt a Tate testvérek és két román nő ellen emberkereskedelem és szervezett bűnözői csoport létrehozása miatt – írja a BBC News.

Andrew Tate – aki nem jelent meg a bíróságon – azt mondta,

nem ők az első jómódú férfiak, akiket igazságtalanul támadnak meg, és kíváncsian várja, mikor jönnek rá az ártatlanságukra.

A nyár elején a román ügyészek egy nyilatkozatukban azt állították, a Tate testvérek úgy toborozták állítólagos áldozataikat, hogy félrevezették őket, és úgy tettek, mintha romantikus céllal környékezték volna meg őket. Majd a nőket egy Bukarest külvárosában lévő házba szállították, ahol a csoport szexuálisan bántalmazta, továbbá fizikai erőszakkal és mentális kényszerrel pornográf tartalmak előállítására kényszerítette őket.

Tate-ék ügyvédei várhatóan még ebben a hónapban megtámadják az ügyészségi bizonyítékokat a tárgyalás előtti meghallgatáson, és a BBC által látott ügyiratban említett anyagok egy részét elfogadhatatlannak minősíthetik. Még ha az anyagot elfogadhatónak is találják, a vádlottak a tárgyalás során megtámadhatják azt.

OnlyFans, PornHub és Tiktok

Az ügyészek szerint az OnlyFans-oldalon szerzett pénzhez való hozzáférést Georgiana Naghel, Tate-ék két romániai vádlott-társának egyike ellenőrizte. Az OnlyFans-videókban szereplő nőknek havonta fizetett ki pénzösszegeket anélkül, hogy felfedte volna az általuk megkeresett teljes jövedelmet – közölték.

A TikTok-platformra készített tartalmak esetében azt állítják, hogy a vádlottak a bevétel 50%-át – és néha többet is – elvettek. A tanúk azt is állítják, hogy szóbeli és fizikai bántalmazással fenyegetve kényszerítették őket arra, hogy szigorú ütemterv szerint készítsenek meghatározott tartalmakat. Egy áldozat fizikai bántalmazása miatt is vádat emeltek ellene, ezt szintén tagadja.

A vádlottak körülbelül 10%-os bírságokat szabtak ki az online fellépő nőkre még a legkisebb szabálysértésekért is – például azért, mert túl sokáig maradtak a szünetben, sírtak élő online közvetítés közben, vagy megtörölték az orrukat élő közvetítés közben –, állítja egy szemtanú.

„Rabszolgát csinálok ezekből a r*bancokból”

Az ügyészek üzeneteket is találtak, melyeket Andrew Tate és Georgiana Naghel – a férfi vádlott-társa – folytatott az Only Fans- és TikTok-oldalakon szereplő lányokkal kapcsolatban.

Az üzenetekben Tate úgy fogalmazott:

Nem akarom, hogy a lányoknak legyen hozzáférésük az oldalakhoz, azt akarom, hogy dolgozzanak. Elsősorban rabszolgát akarok csinálni ezekből a r*bancokból [...] Rabszolgaként fognak dolgozni. Minimum 10-12 órát akarom őket dolgoztatni.

Azt is hozzáfűzte: testvére, Tristan és Georgiana Naghel foglalkoztatja a lányokat, de ő a vezetőjük.

Andrew Tate is szerepel a videókban

Tate bevallotta, hogy ezekben a pornográf videókban ő csak alkohol hatása alatt képes szerepelni, egyébként nem lenne képes aktust folytatni a lányokkal. Egy szakértő azt mondta,

Tate így vezeti le a frusztrációit.

Románia arra készül, hogy nemzetközi reflektorfényben tárgyalja az ügyet. A szervezett bűnözéssel foglalkozó osztály az év elején közleményben erősítette meg, hogy folytatja a nyomozást az ügyhöz kapcsolódó kiskorúakkal való kereskedelem és pénzmosás lehetséges bűncselekményei ügyében. Hivatalosan még nem azonosították a gyanúsítottakat.

Maga a tárgyalás évekig is eltarthat, amíg ítéletet hoznak.

Az ügyészek szerint Andrew Tate videós magyarázatai arról, hogyan toborozzon, irányítson és használjon ki nőket, megfelelnek az általuk bemutatott bizonyítékoknak. Támogatói azonban a fegyelmét és pénzügyi sikereit dicsérik.

Andrew Tate online változata máris vádra és védelemre osztotta a világot. A Bukarestben most kezdődő bírósági eljárásban azonban a valós életben elkövetett tettei miatt áll bíróság elé.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.