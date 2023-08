Így lett egy piti tolvajból Oroszország második legveszélyesebb embere

Jevgenyij Prigozsin 1961-ben született Szentpéterváron. Édesapja még a Wagner-vezér gyerekkorában meghalt, anyja pedig egy kórházban dolgozott. Prigozsin egy sportakadémia növendéke volt, ahol a hétköznapjai gyakran többórás sífutással teltek, de az iskolát nem sikerült befejeznie, elzüllött, és piti bűnözők közé keveredett.

A The Guardian és a Meduza oknyomozó portál birtokába jutott 1981-es bírósági dokumentumokból kiolvasható Prigozsin fiatalságának története. 1980 márciusának egyik estéjén a 18 éves Prigozsin és három barátja éjfél előtt kilépett egy szentpétervári kávézóból, és észrevettek egy nőt, aki egyedül sétált a sötét utcán. Prigozsin egyik barátja azzal terelte el a nő figyelmét, hogy cigarettát kért tőle. Amikor a nő kinyitotta a táskáját, Prigozsin mögé osont, megragadta a nyakát, és addig szorította, amíg a nő eszméletét nem vesztette.

Ezt követően a barátja levette a nő cipőjét, miközben Prigozsin az arany fülbevalóját vágta zsebre. Az ájult nőt az utcán hagyták.

A bírósági dokumentumok alapján Prigozsin és barátai több hónapon keresztül hajtottak végre ehhez hasonló rablótámadásokat. 13 év börtönbüntetésre ítélték, 1990-ben szabadult, a Szovjetunió végnapjainak idején.

Hot dog árusból étterem-tulajdonos

Szabadulását követően visszatért Szentpétervárra. A városra elképesztő átalakulás várt, nagyon gyorsan meg tudott gazdagodni, aki elég rámenős és okos volt ahhoz, hogy megragadja a lehetőségeket. Prigozsin eleinte nem tolongott az első sorban, hot dog árusítással kezdte a karrierjét.

A város monumentális átalakulás küszöbén állt, miközben Prigozsin a mustárt családi lakásuk konyhájában készítette. Ez végül meghozta az üzleti sikert számára.

Havonta ezer dollárt kerestünk, ami rubelben elképesztő összeget jelentett, anyám alig tudta megszámolni

– mondta Prigozsin 2011-ben azon ritka alkalmakkor, amikor interjút adott a sajtónak. De nem érte be annyival, hogy hot dogot árult. Igyekezett barátokat találni magának az orosz elit köreiben. Nemsokára egy élelmiszerláncban szerzett részesedést, 1995-ben pedig úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy üzleti partnereivel éttermet nyisson. Rátalált Tony Gearre, egy brit szállodaigazgatóra, aki korábban a londoni Savoyban, de akkoriban épp Szentpétervár egyik luxusszállodájában dolgozott.

Prigozsin felkérte Geart, hogy vezesse új éttermét, a szentpétervári Vasziljevszkij-szigeten található Old Customs House-t, ami kiváló, a hírességek által kedvelt étteremmé vált irányítása alatt. Popsztárok és üzletemberek is szívesen ettek ott, ahogyan Szentpétervár polgármestere, Anatolij Szobcsak is, aki néha a helyettesével, Vlagyimir Putyinnal együtt érkezett. Amikor Putyin Oroszország elnöke lett, külföldi vendégeit gyakran szülővárosában látta vendégül, és Prigozsin éttermében rendezték meg a gálavacsorákat.

Ekkoriban alakult ki szoros viszony az orosz elnök és a zsoldosvezér között.

Prigozsin a Concord nevű holdingon keresztül az állam egyik legnagyobb beszállítójává vált. 2012-ben már 10,5 milliárd rubel értékben kötött szerződéseket az orosz állammal. Még a moszkvai iskolák közétkeztetési feladatait is az ő cége látta el, ahogyan a nagy állami rendezvények is hozzá tartoztak. Milliárdokat keresett a hadsereg élelmezésével is.

Putyinnak tetszett az ötlet

Prigozsin számára hatalmas lehetőséget jelentett, hogy Oroszország 2014 márciusában annektálta a Krímet, majd nem sokkal később katonai beavatkozásokat hajtott végre Kelet-Ukrajnában. Putyin tagadta, hogy reguláris orosz csapatok részt vettek volna az akciókban, pedig a bizonyítékok erre utaltak. A Kremlben ekkor kezdtek el gondolkodni azon, hogyan lehetne hihetőbbé tenni az álláspontjukat a világ számára. Így kerültek képbe a zsoldosseregek, amelyek papíron az orosz karhatalmi erőktől távol álltak. Azt a látszatot kelthették, hogy a harcokban valóban nem vesznek részt hivatásos orosz katonák.

Az orosz védelmi minisztérium volt tisztségviselője szerint Prigozsin ötlete volt a Wagner- csoport megalakítása, nem pedig az orosz hírszerzésé. Putyinnak pedig tetszett az ötlet, Beleegyezett a projekt megvalósításába.

Prigozsin számára kulcsfontosságú pillanat volt 2015 vége, amikor Putyin úgy döntött, hogy katonai beavatkozással is támogatja Bassár el-Aszad rezsimjét Szíriában. Nem csak a hadsereg élelmezésén kaszált, a Wagner csapatait is odaküldhette, amely egyre többet bizonyított, és az ukrajnai háborúban is meghatározó szerepet töltött be 2022 februárjától. Bahmutot és Mariupolt sem tudták volna a Wagner-harcosok nélkül elfoglalni.

Zendülés és bukás

A Wagner-lázadás kirobbanásakor Prigozsin azzal vádolta meg az orosz erőket, hogy halálos rakétacsapást mértek a megszállt ukrán területeken tartózkodó erőire. Ekkor a Wagner-vezér megfogadta, elmegy a végsőkig, hogy megbuktassa az orosz katonai vezetést, köztük Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt.

Prigozsin a zendülés indulásakor és végén sem említette Vlagyimir Putyint, azt állította csupán, hogy az orosz elit megtéveszti az elnököt. A Wagner-vezér egy interjúban kijelentette, hogy az ukrajnai háború csak az orosz elit gazdasági érdekei miatt dúl, a konfliktust meg lehetett volna előzni, ha Oroszország tárgyalásokba kezd Volodimir Zelenszkijjel.

Miután Prigozsin arról beszélt, hogy megtámadták a Wagner-csoportot, az orosz–ukrán határt átlépve szombat hajnalban Rosztov-na-Donu városa felé indult, majd el is foglalta azt. A település az ukrajnai háború szempontjából kiemelkedő fontossággal bír, hiszen az ottani katonai főhadiszállásról koordinálják az ukrajnai hadműveleteket. Mindez az egyszerű orosz állampolgárok szeme láttára történt meg, így rengeteg videó is készült az eseményekről, ezeket fenti cikkünkben már bemutattuk.

Rosztov-na-Donuból a Wagner-csoport Voronyezs felé vette az irányt, itt sem ütköztek ellenállásba, és elfoglalták a város kulcsfontosságú létesítményeit. A zsoldossereg egy része ezt követően Moszkva felé vette az irányt, ahol a főpolgármester, Szergej Szobjanyin jelentette be, hogy terrorellenes műveleti rendszert vezetnek be, munkaszüneti napot rendelnek el, mert minimalizálni akarják a kockázatokat. A moszkvai hatóságokat teljes készültségbe helyezték.

Az orosz katonai vezetés úgy döntött, hogy csapást mér a Wagner alakulataira.

AZ OROSZ VÉDELMI MINISZTÉRIUM VISZONT TAGADTA, HOGY MEGTÁMADTA VOLNA A WAGNER-ERŐKET, AZ OROSZ BELBIZTONSÁGI ERŐK PEDIG ELFOGATÓPARANCSOT ADTAK KI PRIGOZSINRA.

A zsoldosok zendülésének végül egy paktum vetett véget, amely elvileg garantálta, hogy Prigozsin és a Wagner vezetése szabadon Belaruszba távozik, a zsoldosok nagy része pedig a hivatalos orosz hadsereghez csatlakozik. Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök pár nappal az események után sajtótájékoztatót tartott, ahol többek között kijelentette, nem tudja, hol van Prigozsin, de az biztos, hogy nem Belaruszban.

Putyin kiadta a kilövési engedélyt?

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-zsoldoscsoport alapítója rajta volt a tveri régióban lezuhant Embraer Legacy magánrepülőgépen – közölte szerda este a Roszaviacija orosz légügyi hatóság. Ukrajna szerint Wagner-konvojok indultak meg Oroszország felé, és a belorusz különleges erők próbálják őket feltartóztatni.

A Roszaviacija MNT-Aero légitársaságra hivatkozó közleménye szerint a gépen háromfős személyzet és hét utas tartózkodott, köztük Prigozsin és a csoport parancsnoka, Dmitrij „Wagner” Utkin is, aki Prigozsin jobbkezeként híresült el.

PRIGOZSIN ÉS UTKIN HALÁLÁRÓL KORÁBBAN VLAGYIMIR ROGOV, ZAPORIZZSJA MEGYE MOSZKVA ÁLTAL KINEVEZETT IGAZGATÁSI FŐTANÁCSÁNAK TAGJA IS BEJELENTÉST TETT WAGNER-TAGOKRA HIVATKOZVA, ÉS EZT ÁLLÍTOTTA TÖBB, A KATONAI MAGÁNVÁLLALATTAL KAPCSOLATBA HOZOTT TELEGRAM-CSATORNA IS.

A hatóság szerint a repülést rendes eljárás szerint kiadott légtérhasználati engedély alapján hajtották végre. A rendkívüli helyzetek minisztériuma arról számolt be, hogy a tveri régióban található Kuzsenkino község közelében lezuhant egy Embraer Legacy típusú repülőgép, a fedélzetén Prigozsinnal és még kilenc emberrel, akik közül senki sem maradt életben. Bejelentették, hogy mind a tíz holttestet megtalálták, az orosz hatóságok ezért most azt vizsgálják, hogy mi okozhatta a balesetet. Egyes források szerint az orosz légvédelem lőtte le a Wagner-vezér magángépét.