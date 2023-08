Fordulat a Prigozsin-ügyben: több gyanúsítottja is van merényletkísérletnek

Brit és ukrán hírszerzési források arról beszélnek, hogy Andrej Averjanov, annak az orosz katonai hírszerző egységnek a vezetője, amely a Szkripal-család Novicsokkal való megmérgezését szervezte Salisburyben, részt vehetett a Wagner-csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin elleni merénylet megszervezésében − közölte az Ukrajinszka Pravda.

A brit hírszerzésnek dolgozó két forrás szerint Averjanov irányította azt a műveletet, amelynek célja az volt, hogy 20 ezer orosz katonával váltsák le az afrikai országokban lévő Wagner-csapatokat – régóta ellenséges volt a kapcsolata Prigozsinnal.

Egy, az ukrán titkosszolgálatnál dolgozó forrás azt is megjegyezte, hogy az ukrán különleges szolgálatok jelenleg vizsgálják azt a lehetőséget, ami szerint Averjanovnak köze volt a repülőgép felrobbantásához, amelynek fedélzetén valószínűleg Prigozsin tartózkodott.

Andrej Averjanov az orosz katonai hírszerzés (GRU) 29155-ös egységét vezeti. A The New York Times és a Bellingcat szerint az egységet több gyilkossággal is kapcsolatba hozták, köztük Szergej Szkripal volt orosz kém és lánya, Julija 2018-as megmérgezésével Salisburyben.

Ugyanez az egység lehet érintett a csehországi Vrbetice lőszerraktárának 2014-es felrobbantása, egy bolgár fegyverkereskedő 2015-ös meggyilkolásának kísérlete, egy moldovai destabilizációs kampány és egy 2016-os sikertelen montenegrói puccskísérlet ügyében is.

Az oroszok Prigozsin pilótáját gyanúsítják

Oroszországban eközben a hírek szerint a merénylet első számú gyanúsítottja Prigozsin személyes pilótája − írta meg a Newsweek.

Artem Sztepanov ellen, akit korábban az Egyesült Államok szankciókkal sújtott Prigozsinnal való kapcsolata miatt, nyomozás folyik a repülőgép-szerencsétlenségben való állítólagos részvétele miatt − közölte a Sirena és a SHOT nevű Telegram-csatorna, az orosz biztonsági szolgálatokhoz kötődő Baza csatorna, valamint az orosz biztonsági erőkkel szoros kapcsolatban álló VChK-OGPU Telegram-csatorna.

A Baza arról számolt be, hogy a nyomozók szerint Sztepanov hozzáférhetett Prigozsin magángépéhez Moszkvából való indulásának előestéjén. A csatorna idézte Sztepanov testvérét, aki azt mondta, hogy az elmúlt héten a Kamcsatka félszigeten nyaralt, de „már kapcsolatba lépett azokkal, akik keresték”.

A VChK-OGPU hasonlóképpen arról írt, hogy a nyomozók úgy vélik, Sztepanovnak az indulás előtt hozzáférése volt a géphez, és a baleset előtt Kamcsatkára távozott. A Sirena arról számolt be, hogy Prigozsin „személyi pilótája” ellen is nyomozás folyik.

A Fontanka orosz hírügynökség csütörtökön egy, a baleset helyszínén tartózkodó forrásra hivatkozva azt mondta, hogy a megtalált holttestek túlságosan megégtek ahhoz, hogy vizuálisan azonosítani lehessen őket, de „közvetett bizonyítékok” arra utalnak, hogy Prigozsin a halottak között volt.

