Antiszemita pamflet szakíthatja szét a bajor kormányt

Nehéz helyzetbe kerültek a kereszténydemokrata CSU és a jobbközép-konzervatív Freie Wähler bajor kormánypártok, miután az eddig szinte biztosra vehető győzelmüket botrány rázta meg: a Freie Wähler vezetőjéről, Hubert Aiwangerről kiderült, középiskolás korában egy pamfletben a holokauszttal viccelődhetett, osztálytársai pedig náciszimpatizánsnak tartották. A miniszterelnök-helyettesi posztot is betöltő Aiwanger nem tagadja az írást, de azt állítja, nem az övé. Eközben a kancellári álmokat is szövögető CSU-vezér Markus Söder óriási dilemma elé került: megszabaduljon-e az antiszemitizmussal vádolt koalíciós partnerétől, veszélyeztetve ezzel a kormányzó többségét, vagy együtt marad vele, hogy kancellári ambícióinak inthessen búcsút.

Október 8-án tartanak tartományi választásokat Németország legnagyobb tartományában, Bajorországban, ahol a legnagyobb kérdés a hétvégéig leginkább az volt, hogy a jelenleg kormányzó kereszténydemokrata CSU-ból és a szintén kizárólag csak Bajorországban működő jobbközép-konzervatív Freie Wählerből (Szabad Választók) álló kormány mekkora felhatalmazással folytatja majd a kormányzást a választást követően.

A két bajor pártnak tetemes előnye van a közvélemény-kutatásokban: a Markus Söder által vezetett CSU-t 39 százalékpontra mérik, míg a Hubert Aiwanger vezette Freie Wählert 12 százalékra, azaz a két párt 2018-hoz képest még bővítené is szavazóinak és mandátumainak a számát.

Ugyanakkor ez a Markus Söder bajor miniszterelnök számára ideális helyzet a hétvégén megváltozott, amikor a Süddeutsche Zeitung egy hosszú anyagban arról számolt be, hogy

Söder miniszterelnök-helyettese, Hubert Aiwanger még 1987-ben középiskolásként holokauszttagadó pamfleteket osztogathatott az iskola falai között.

A lap szerint a pamflet egy történelmi esszéversenyt parodizált ki, és az álversenyen arra várták a válaszokat, hogy ki a legnagyobb hazaárulója Németországnak. A kitalált történelmi versenyen pedig „nyereményként” olyan tételeket osztottak ki, minthogy „ingyenes repülőút Auschwitz kéményén keresztül” – a koncentrációs táborban több mint egymillió ember vesztette életét a második világháború alatt –, de emellett olyan náci kivégzési módszerek is szerepeltek, mint az „ingyenes nyaklövés”, „guillotine-lefejezés”, vagy „élethosszig tartó tartózkodás egy tömegsírban”.

A cikk szerint a pamflet miatt az iskola nyomozást is folytatott, majd az akkor tizenegyedik osztályos Aiwangert az 1987/88-as tanévben meg is büntették amiatt,

mert mosdók mellett a táskájában több példányt is találtak a holokauszton viccelődő írásból.

A botrány kirobbanása után csak egy nappal később adott ki közleményt a bajor miniszterelnök-helyettes, amiben elismerte, hogy ismeri a szóban forgó pamfletet, aminek ismeri a szerzőjét, az azonban nem ő és csak az iskolatáskájában találtak belőle párat. Amellett, hogy az írás tartalmát elítélte, hozzátette, az ügy úgy zárult, hogy kiselőadást tartott a témában, de már nem emlékszik pontosan a 35 évvel ezelőtti eseményekre.

Ezután a nála egy évvel idősebb bátyja, Helmut jelezte, hogy ő írta a pamfletet és már bánja az akkori eseményeket.

A cikkben emellett névtelen forrásokra hivatkozva azt is állították, hogy

osztálytársai akkoriban náciszimpatizánsnak tartották a kisebb Aiwangert, aki a tiltottnak számító Mein Kampfból gyakorolhatott Hitler-beszédeket a tükör előtt

– utóbbira az Aiwanger nem tért ki rövid közleményében.

Zavar a bajor kormányban

Ugyanakkor a német sajtóban nem mindenki elégedett a fiatalabb Aiwanger magyarázatával: az SPD helyi szárnya a cikk megjelenése után már a kivizsgálást követelte, illetve felszólította a miniszterelnök-helyettest, hogy az antiszemita, holokausztbagatellizáló írás miatt mondjon le posztjairól. Saskia Esken bajor SPD-s vezető úgy fogalmazott,

aki ilyen gondolatokat gondol, leír és terjeszt, nem viselhet semmilyen politikai feladatot

– véli, majd hozzátette, hogy pártja egy különleges parlamenti ülés összehívását javasolja, és aláhúzták: ha a fiatalabb Aiwanger írta azt, ha nem, akkor sem maradhat a pozíciójában.

Hogy a különleges parlamenti ülésre sor kerülhet-e, jelenleg még nem tudni, ugyanakkor az FW koalíciós partnere, a CSU bejelentette, hogy Markus Söderék kedd délelőtt egy különleges koalíciós ülésen hallgatnák meg helyettesét, hogy a felmerülő kérdésekre kielégítő válaszokat adjon.

Ugyanakkor a botrány nemcsak Aiwangerre vet rossz fényt, hanem Markus Söderre is, aki szintén sokáig néma maradt az ügyben,

és később is csak végül arról beszélt, hogy a cikk súlyos vádakat fogalmazott meg helyettesével szemben, ezért azokat ki kell vizsgálni, míg a pamflet tartalmát embertelennek és undorítónak nevezte. Míg Aiwanger politikai túléléséért küzd, addig Södernek két problémája is akad: az ügy mennyire árthat koalíciós partnere mellett saját pártjának, illetve az ő népszerűségének is.

Sajtóhírek szerint ugyanis Söder az októberi választás után jelentené be, hogy a 2025-ös szövetségi választásokon ezúttal ő szeretne lenni a kancellárjelölt a CDU-val közösen induló pártszövetségben, egy ilyen botrány pedig komoly kihatással lehet a kiválasztási folyamatra.

Hogyan tovább, Markus Söder?

Södernek jelenleg három lehetősége van a mostani helyzetben:

vagy elfogadja Aiwanger magyarázatát, és az ügyet lezártnak tekinti;

vagy már most búcsút int Aiwangernek és pártjának a kormányból, így a választásokig egy kisebbségi kormány látja el a feladatokat;

vagy pedig csak annyit jelent ki, hogy a választások után számára nem elfogadható az Aiwangerrel való közös munka.

Emiatt elég kényes helyzetbe került Söder:

ugyanis a választások után elképzelhető, hogy a Freie Wähler nélkül a CSU-nak nem lenne meg a többség a tartományi parlamentben,

már pedig az Aiwanger által vezetett párt eddig megbízható junior partnernek számított.

Túl sok opciója pedig nincs koalíciós partnerként Södernek: a CDU-vezér Friedrich Merzcel ellentétben ő már többször is kizárta, hogy a Zöldekkel működne együtt tartományi vagy akár szövetségi szinten – szerinte a csak uniópártoknak is nevezett CDU/CSU-pártszövetségnek eleve az ökobaloldali párt a legnagyobb kihívója –, míg a többi párttal szemben túl nagy az ideológiai különbség.

A 2025-ös szövetségi választások miatt nem túl valószínű, hogy a pártok színei miatt a közlekedésilámpa-koalíció valamelyik tagjával, tehát a szociáldemokrata SPD-vel, az ökobaloldali Zöldekkel vagy a jobbközép-liberális FDP-vel szövetkezne, míg a szélsőjobboldali AfD-vel való együttműködést kategorikusan kizárta – szerinte az egy olyan vörösvonal, amit nem szabad átlépni.

Részben emiatt a ZDF-nek megszólaló politológus, Jasmin Riedl úgy látja,

Södernek lényegében a Freie Wähleren kívül nem maradt opciója, és jelenleg a botrány emiatt számára jóval kellemetlenebb, mint Aiwangernek.

A szakértő ugyanis úgy látja, az FW-vezér mögött a pártja teljes vállszélességgel kiállt, és még az is elképzelhető, hogy a botrányból profitál az 52 éves politikus: az eset nagyon régen történt és nem lökte busz elé a bátyját.

Ugyanakkor még sok minden történhet a hat hét múlva esedékes választáson, és az is elképzelhető, hogy újabb esetek vagy botrányok látnak napvilágot.

(Borítókép: Markus Söder. Fotó: Matthias Balk / picture alliance / Getty Images)