Újabb szuperfegyvert kaphat Ukrajna az amerikaiaktól

Az ATACMS rakétavetők Ukrajnának való átadása már a múlt évben is felvetődött, mostanáig azonban az Egyesült Államok és az ukránok többi nyugati szövetségese ezek helyett más fegyverrendszereket küldött.

Az ABC News most viszont úgy értesült, hogy eljött az idő, amikor Amerika tényleg átadja ezeket a fegyvereket is. A hírcsatornának nyilatkozva egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztviselő – aki rálátással bír arra, hogy mit tervez átadni az Egyesült Államok Ukrajnának a közeljövőben – nemes egyszerűséggel mindössze annyit mondott a rakétavetőkről, hogy:

Jönnek.

Mindemellett megjegyezte azt is, hogy a tervek még változhatnak egészen addig a pillanatig, amíg meg nem történik a hivatalos bejelentés. Egy másik tisztviselő ugyanerről azt mondta az ABC-nek, hogy a rakétavetők átadása valóban napirenden van, és valószínűsíthető, hogy a következő, Ukrajnának szánt katonai csomagba már ezek is bekerülnek, de végleges döntés még valóban nem született. Hozzátette: ha Ukrajna meg is kapja az eszközöket a következő csomagban, akkor is beletelhet több hónapba, mire hadrendbe állhatnak.

Lepipálhatják a HIMARS-okat

Mint az ABC News megjegyzi, az ATACMS hatótávolsága 300 kilométer körül lehet, ami négyszerese azoknak a HIMARS és M270 rakéta-sorozatvetőknek, amelyekkel Ukrajna jelenleg rendelkezik. Az Egyesült Államok eddig pont a nagy hatótávolság miatt nem tett eleget a Zelenszkij-kormány kérésének, hogy adják át ezeket a fegyvereket, attól tartva, hogy ez a lépés eszkalálhatja a konfliktust, illetve attól is, hogy az Egyesült Államoknak nincs elegendő rakétája készleten ahhoz, hogy még át is adjon belőlük.

Több mint egy éve, 2022 júliusában a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan az Aspeni Nemzetbiztonsági Fórumon azt mondta: az Egyesült Államok készen áll arra, hogy vállalja az ATACMS átadásával járó kockázatokat, de utalt arra is, hogy ez akár még közvetlen konfliktushoz is vezethet Oroszországgal. Azóta viszont változott a helyzet abból a szempontból, hogy az ukránok a britektől és a franciáktól megkapták a Storm Shadow/SCALP–EG típusú rakétákat, amelyek nagyságrendileg hasonló hatótávolsággal rendelkeznek (és közben már Németország is fontolgatja a hasonló kategóriába tartozó Taurusok átadását).

A 2023-as aspeni fórumon Sullivan mindössze annyit mondott, hogy Joe Biden amerikai elnöknek kell döntenie arról, hogy átadják-e ezeket a fegyvereket, és azt is elismerte, hogy jelenleg is zajlanak erről a tárgyalások Volodimir Zelenszkijjel. Az ABC-nek ezzel kapcsolatban két tisztviselő azt mondta, hogy időközben elvégeztek egy leltárazást, és kiderült, hogy sokkal több ATACMS rakétája van az Egyesült Államoknak, mint ahogy azt gondolták, így valószínűleg ez sem fog akadályt jelenteni az eszközök leszállításában.

Mick Mulroy, az ABC News szakírója (aki korábban a CIA-nél is dolgozott) minderről azt mondta: az új rakéták segíthetnek Ukrajnának abban, hogy csapásokat hajtson végre a Krím félszigeten. „Azt hiszem, hogy a Krímben a főhadiszállásokat, logisztikai központokat – különösen a lőszerlétesítményeket –, valamint a légi bázisokat vennék célba velük”– mondta.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit szombaton is percről percre követjük ebben a cikkünkben.