Elképesztő videó: egy „Magyar” drón vett célba egy orosz katonai helikoptert

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) listába szedte, hogy mely orosz stratégiai célpontokat kell megsemmisíteni – közölte Vadim Szkibickij, a hírszerzés vezetőhelyettese egy interjúban.

„Módszeresen dolgozunk ezen, azonosítottuk az Orosz Föderáció számára legfontosabb célpontokat és objektumokat. Ezek katonai objektumok, védelmi-katonai komplexumok, amelyek a rakéták, drónok gyártását végzik, vagyis a logisztikához van közük, tehát sok célpont van” – fogalmazott.

Utalt arra is, hogy a listán fontossági sorrendbe is állították a célpontokat, és az a céljuk, hogy a megsemmisítésükkel dominóeffektust indítsanak el úgy, hogy egy-egy célpont kiiktatásával több másik orosz gyártóüzemet is működésképtelenné tegyenek. Szkibickij szerint drónok, rakéták és szabotőrök segítségével fognak lecsapni ezekre a célpontokra, és a NATO által alkalmazott eszközöket is bevetik a küldetéseken.