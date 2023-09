Botrány Belgiumban: levizelt rendőrautó miatt magyarázkodik a miniszter

Nem mindennapi eset okozott botrányt Belgiumban. Az augusztus közepén 50. születésnapját ünneplő igazságügyi miniszter, Vincent Van Quickenborne három vendégét is azzal vádolják, hogy a miniszter születésnapján levizelhettek egy, a miniszter háza előtt álló rendőrautót.

Az eset még augusztus 15-én történt. A miniszter először azzal védekezett, ő nem tudott róla, később azonban ő maga osztott meg egy felvételt, ahol épp az incidenst imitálja – magyarázata szerint azonban csak léggitározott. Az eset miatt az ellenzék mellett sok rendőri szakszervezet is lemondásra szólította fel a politikust – számol be róla a Euronews.

Az incidens még augusztus 14-éről 15-ére virradóan történt, azonban a botrány augusztus 23-án robbant ki. Van Quickenborne először azt állította, ő nem látta az esetet, és elnézést kért a rendőröktől, ha ezzel megsértették őket.

Az igazságügyi miniszter emellett azt is állította, hogy segíti a nyomozást, és a három vádlottat rávette, hogy vegyenek részt a kihallgatáson.

Ugyanakkor szeptember 4-én újabb részletek láttak napvilágot: a flamand közszolgálati média, a VRT új felvételeket hozott nyilvánosságra, amelyek megkérdőjelezték az igazságügyi miniszter korábbi állításait.

Ezután a miniszter újabb felvételt tett közzé, amin az látható, hogy utolsó vendégét az ajtóhoz kíséri, miközben a láthatóan illuminált állapotban lévő politikus azt próbálja imitálni, mint amikor valaki vizel.

A miniszter azzal védekezett, hogy valójában léggitározott, mivel állítása szerint metálrajongó, ugyanakkor hozzátette, elég homályos emlékei vannak az este azon részéről. Emellett hozzátette, a videóban szereplő másik férfinak, aki láthatólag jót nevet a miniszter „léggitározásán”, semmi köze az esethez.

Lemondásra szólítják fel a tárcavezetőt

Azonban nem mindenki elégedett a miniszter reakciójával: több rendőrszakszervezet is lemondásra szólította fel a belga média által csak „pipigate-nek” nevezett eset miatt, ahogy az ellenzék is dühös, és választ vár a miniszterelnöktől, Alexander de Croótól is.

A botrányhoz emellett az is hozzátesz, hogy

az igazságügyi miniszter háza előtt azért áll mindig egy rendőrautó, mert tavaly négy fegyveres Férfi megpróbálta elrabolni,

ami miatt állandó rendőri védelem alatt áll a politikus.

E kapcsán a miniszter úgy fogalmazott: szégyelli magát, amiért olyan embereket hívott a házába, akik levizelték a rendőrautót, ami szerinte undorító,