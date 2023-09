Donald Trump Soros fiáról: Nem hagyhatjuk, hogy ez az elkényeztetett kis degenerált nyerjen

„Nem hagyhatjuk, hogy ez az elkényeztetett kis degenerált nyerjen. Az apja irányítja az ügyészeket és a főügyészeket Amerikában. Tönkreteszik az országunkat. Mitch McConnell (a szenátus republikánus vezetője – a szerk.) azzal segít nekik, hogy semmit sem tesz! Ez egy szégyen a republikánusokra nézve” – írja Donald Trump volt amerikai elnök a Truth Social elnevezésű közösségi oldalon, amit azután hozott létre a volt amerikai elnök és csapata, hogy Trumpot kitiltották a Facebookról és a Twitterről.

Trump arra a meg nem erősített hírre reagált, amely szerint Soros György fia, Alexander Soros meg akarja akadályozni a volt elnök újraválasztását. Alexander Soros a Politico hasábjain megjelent véleménycikkében reagált azokra a sajtóban megjelent hírekre, amelyek szerint a Nyílt Társadalom Alapítványai kivonulnak Európából.

A baloldalt támogatja

Alexander Soros véleménycikkében arról is írt, hogy Trump újraválasztásával Európa sokkal rosszabbul járna, mint az Egyesült Államok, mert a volt elnök veszélyeztetné Európa egységét, és aláásná az ukrajnai háborúban eddig elért eredményeket.

ALEXANDER SOROS DECEMBERBEN VETTE ÁT A NYÍLT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNYOK VEZETÉSÉT, VALAMINT Ő AZ EGYETLEN CSALÁDTAG A SOROS FUND MANAGEMENT BEFEKTETÉSI BIZOTTSÁGÁBAN, AMELY AZ ALAPÍTVÁNY ÉS A CSALÁD PÉNZÉT FELÜGYELI.

Alexander Soros a The Wall Street Journalnek nyilatkozva azt mondta, hogy hasonlóan gondolkodnak apjával, de szeretne más ügyeket is felkarolni, példaként említve a szavazati jog és az abortuszjog támogatását, valamint a nemek közötti egyenlőséget. Emellett továbbra is számíthatnak a segítségükre az amerikai baloldali politikusok.

Trump az orbáni úton?

Orbán Viktor és kormánya 2013 óta folyamatosan bírálja Soros Györgyöt és alapítványát, mondván, hogy felhatalmazás nélkül alakítják az európai politikát, „támogatva az illegális bevándorlást és a genderlobbit”.

A miniszterelnök Dallasban, a tavalyi CPAC-en például azt mondta, hogy a legújabb kori történelem során a leggonoszabb dolgok olyan emberekhez kötődnek, akik gyűlölték a kereszténységet. „Ne féljenek nevén nevezni az ellenséget” – jelentette ki, és megemlítette Soros Györgyöt.

George Soros, Magyarországon mi csak úgy hívjuk, Gyuri bácsi. A leggazdagabb és az egyik legtehetségesebb magyar a világon, de legyenek óvatosak a tehetséges magyarokkal!

Soros Györgyöt az ellenfelének nevezte, és elmondta: jól ismeri, ő nem hisz semmiben, amit a kormány tesz, és egy egész hadsereg áll a szolgálatában.