Alexander Soros: Nem vonulunk ki Európából

Alexander Soros 2022 decemberében vette át a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) vezetését, majd idén nyáron a sajtóban megjelent, hogy a szervezet kivonul Európából. A hírt később az OSF szóvivője is cáfolta, most azonban maga Alexander Soros jelentette be, hogy nem mennek sehová.