Soros György teljesen kivonul Európából, tömeges leépítések kezdődtek

A Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványai (Open Society Foundations, OSF) szinte teljesen kivonulnak Európából, mert az Európai Unió és a tagállamok kormányai sok pénzt költenek azokra a projektekre, amelyekre az OSF is. Lapértesülés szerint a már három európai irodában is hatalmas létszámleépítések kezdődtek. A döntés mögött a birodalom új vezetője, Alexander Soros állhat.

A Szabad Európa értesülései szerint múlt pénteken levelet kapott minden olyan magyarországi szervezet, amely részesül a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványai (Open Society Foundations, OSF) támogatásából.

Az alapítvány három munkatársa küldte szét az e-maileket, amelyekben az OSF igazgatótanácsának legutóbbi döntéséről értesítik a magyar partnerszervezeteket: a szervezet lényegében megszünteti tevékenységét az Európai Unióban, és a világ más részeire helyezi át forrásait

– írja a lap, amelynek több magyar civil szervezet is megerősítette az értesülést.

Radikális stratégiai irányváltásról döntöttek

A magyar szervezeteket tájékoztatták az igazgatótanács döntéséről, amely szerint „radikális stratégiai irányváltásról döntöttek”, annak érdekében, hogy a szervezet forrásai a lehető legnagyobb hatást tudják elérni.

A Nyílt Társadalom Alapítványai Európai Unión belüli tevékenységének nagy része megszűnik, a források nagy részét a világ más tájain költik el, használják fel.

A levél szerint a kivonulással párhuzamosan rendkívül korlátozott lesz az erőforrás, amit Európán belülre tudnak majd koncentrálni.

A döntést azzal indokolják, hogy az uniós intézmények és kormányok jelentős összegeket fordítanak az emberi jogok, a szabadság és a sokszínűség témáira, és ők is ezeken a területeken aktívak.

A jövőben Európára csak a nagy, globális témákban betöltött szerepével összefüggésben fognak összpontosítani

– írták a magyar szervezeteknek.

A döntéssel párhuzamosan 2024-re az OSF szervezeti felépítését is átalakítják. A Szabad Európa szerint más információkat egyelőre nem osztottak meg a magyar partnerekkel. A levél tartalma szerint még az OSF-en belül is keveset tudnak a részletekről, a kivonulás ütemezéséről, vagy hogy mi fog történni az olyan uniós országokban, ahol nem igaz az, hogy az uniós intézmények és kormányok jelentős összegeket fordítanak az emberi jogok vagy a sokszínűség témáira.

Várhatóan 2024-től szűnnek meg az európai programok.

Ahogy a 444 emlékeztet: ez néhány nehéz döntéssel jár majd. Várhatóan a javasolt új modell megvalósítása a jelenlegi működés újratervezésével és átalakításával, valamint a létszám jelentős, nem kevesebb mint 40 százalékos csökkentésével járna világszerte. Úgy tudják: az elbocsátások már elkezdődtek az OSF több európai irodájában is, így Berlinben, Barcelonában és Londonban is nagyon jelentős számú munkavállalótól váltak meg.

Az OSF 2018-ban költözött el Budapestről, és tette át székhelyét Berlinbe.

Soros György fia dönthetett így

Soros György decemberben átadta fiának a 25 milliárd dolláros birodalom irányítását. A 37 éves Alexander Sorost arról beszélt, hogy sokkal jobban érdekli a politika, mint az üzlet. Nagy valószínűséggel ő dönthetett már arról is, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványai kivonul Európából.

Alexander Soros decemberben vette át a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetését, valamint ő az egyetlen családtag a Soros Fund Management befektetési bizottságában, amely az alapítvány és a család pénzét felügyeli.

Alexander Soros a The Wall Street Journalnek nyilatkozva azt mondta, hogy hasonlóan gondolkodnak apjával, de szeretne más ügyeket is felkarolni, példaként említve a szavazati jog és az abortuszjog támogatását, valamint a nemek közötti egyenlőséget. Emellett továbbra is számíthatnak a segítségükre az amerikai baloldali politikusok.

Orbán Viktor kereszttüzében

Orbán Viktor és kormánya 2013 óta folyamatosan bírálja Soros Györgyöt és alapítványát, mondván, hogy felhatalmazás nélkül alakítják az európai politikát, „támogatva az illegális bevándorlást és a genderlobbit”.

A miniszterelnök Dallasban, a tavalyi CPAC-en például azt mondta, hogy a legújabb kori történelem során a leggonoszabb dolgok olyan emberekhez kötődnek, akik gyűlölték a kereszténységet. „Ne féljenek nevén nevezni az ellenséget” – jelentette ki, és megemlítette Soros Györgyöt.

George Soros, Magyarországon mi csak úgy hívjuk, Gyuri bácsi. A leggazdagabb és az egyik legtehetségesebb magyar a világon, de legyenek óvatosak a tehetséges magyarokkal!

Soros Györgyöt az ellenfelének nevezte, és elmondta: jól ismeri, ő nem hisz semmiben, amit a kormány tesz, és egy egész hadsereg áll a szolgálatában.

(Borítókép: Index)