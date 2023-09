BBC: Egy orosz vadászgép megpróbált megsemmisíteni egy brit repülőgépet

Egy orosz–brit katonai repülőgépes incidens idején két rakétát is kilőtt az oroszok egyik vadászgépe egy brit felderítőgépre. Az oroszok korábban azt közölték, hogy ez meghibásodás miatt történt, de a jelek szerint valójában szándékosan lőtték ki a rakétákat – tudta meg a BBC.

A BBC portálja szerint az eset még tavaly szeptember 29-én történt a Fekete-tenger felett. A brit védelmi minisztérium is beszámolt ugyan róla,

bizonyos részleteket azonban eltitkoltak azzal kapcsolatban, hogy miként történt mindez.

A brit tárca korábban közölte, az orosz gép rakétákat lőtt ki, azonban ezt az oroszok meghibásodással magyarázták – a minisztérium pedig ezt a magyarázatot (legalábbis a nyilvános közleményük szerint) elfogadta, és azt közölték, hogy az oroszok nem szándékosan lőttek rakétát a gépükre.

A BBC-nek most három magas rangú nyugati tisztviselő beszélt az incidensről, akik azonban nagyon más képet festettek a történtekről. Elmondásuk szerint a brit gép – ez egy RC–135 Rivet Joint stratégiai felderítőgép volt, amelynek a személyzete akár 30 fős is lehet – le tudta hallgatni az őket megközelítő két orosz SZU–27-es vadászgép kommunikációját is. A tisztviselők szerint a vadászgépek pilótái kétértelmű parancsot kaptak a légi bázisukról,

és ezt a parancsot az egyik pilóta úgy értelmezte, hogy tűzparancsot kapott – majd ki is lőtt egy rakétát.

A második pilóta viszont máshogy értelmezte a parancsot, ezért tiltakozott, valamint káromkodott, amikor a társa kilőtte a rakétát.

A BBC-nek nyilatkozó egyik forrás azt mondta, hogy a szárazföldi irányítástól kapott parancs lényege nagyjából az volt, hogy a pilóták befoghatják a célpontot. A tisztviselők szerint a parancs valóban kétértelműen hangzott el, és mindez arra utal, hogy az oroszok szakszerűtlenül jártak el, ahhoz hasonlítva például, hogy a NATO pilótái nagyon konkrét megfogalmazást használnak akkor, amikor tűzparancsot kérnek vagy kapnak.

Az első pilóta által kilőtt rakéta sikeresen elindult, viszont nem sikerült befognia a felderítőgépet, így egyszerűen elvétette azt. Eközben kezdett a két pilóta káromkodva veszekedni egymással,

majd az első pilóta gépéről egy második rakéta is levált.

Hogy ezzel a rakétával mi történt, az a BBC forrásai szerint sem egyértelmű. A lövedék egyszerűen levált a szárnyról, és zuhanni kezdett, ami szerintük arra utal, hogy meghibásodhatott, vagy pedig a pilóta elindította annak a kilövését is, de még annak megtörténte előtt megszakította a rakétaindítást.

Ben Wallace brit védelmi miniszter a vadászgépek lehallgatott kommunikációja ellenére is azt mondta a nyilvánosság előtt, hogy technikai meghibásodás miatt lőtt ki rakétát az orosz gép. A védelmi minisztérium a BBC-nek mindezzel kapcsolatban most azt mondta, mindig is az volt a szándékuk, hogy „garantálják a műveleteik biztonságát, elkerüljék a felesleges eszkalációt, és tájékoztassák a közvéleményt és a nemzetközi közösséget”.

Az esetről egyébiránt az amerikai hírszerzés néhány hónapja kiszivárgott irataiban is szó esett, és ahogyan ott emlegették, abból szintén azt a következtetést lehetett levonni, hogy sokkal súlyosabb incidens lehetett, mint ahogy azt a britek közölték, és akár harci cselekménynek is minősülhetett volna a két fél közt. Akkor viszont még nem írtak ilyen részletességben az ügyről.

Jelzésértékű az is, hogy a Fekete-tengernél járőröző brit felderítőgépek a tavaly szeptemberi eset óta állandóan vadászgépes kíséretet kapnak. Nem ez volt azonban az egyetlen ilyen eset: idén márciusban egy orosz vadászgép egy amerikai drónnal akaszkodott össze a tenger felett, és utóbbi le is zuhant.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit csütörtökön is percről percre követjük, ebben a cikkünkben.