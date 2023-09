Novák Katalin is felszólal az ENSZ-közgyűlésén

Novák Katalin köztársasági elnök vezeti a magyar delegációt, amely részt vesz az ENSZ-közgyűlés 78. ülésszakának általános vitáján. A magyar államfő az általános vita nyitónapján szólal fel a szervezet New York-ban szeptember 19. és 26. között zajló eseményén.

Ezt megelőzően részt vesz az SDG (Fenntartható fejlődési célok) csúcstalálkozón, amelyen egy állam- és kormányfői szintű tanácskozáson elnököl szeptember 18-án. A köztársasági elnök ENSZ-közgyűlési részvételének, illetve az ehhez kapcsolódó tárgyalások középpontjában a béke előmozdítása, a család védelme, valamint a nők helyzetének erősítése áll majd.

Az Egyesült államokbeli tartózkodásán az államfő egyeztet Texas, Utah és Montana kormányzójával is – közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal az MTI-vel.

Lapunknak adott augusztus végi interjújában már jelezte, hogy minden bizonnyal elmegy Joe Biden amerikai által adott fogadásra. Azt is hozzátette, hogy

Az eseményen a világ vezetői találkoznak New Yorkban. Ilyenkor a szervezet épülete olyan, mint egy nyüzsgő hangyaboly. A hivatalos rendezvényeken kívül lehetőségünk van személyes találkozókra is. Nekem is sok kétoldalú megbeszélésem lesz az „ENSZ Közgyűlésének margóján”.