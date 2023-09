Többen meghaltak Romániában egy gázvezeték-robbanásban

Felrobbant egy gázvezeték Romániában, a Bukarestet Moldvával összekötni hivatott A7-es autópálya építkezésén – írja az MTI.

A robbanás feltételezések szerint akkor következett be, amikor a három váltásban dolgozó építők éjjel egy munkagéppel léket ütöttek a földben húzódó vezetéken, és egy szikra begyújtotta a kiáramló gázt. A tűzoltók három óra elteltével tudták megfékezni a lángokat.

A helyszínen négy munkás elszenesedett holttestét találták meg, öt sérült saját erőből jutott el az adjudi kórházba, ahonnan két, égési sérüléseket szenvedett munkást mentőhelikopterrel szállítottak a román fővárosba.

Egyelőre nem derült ki, hogy a munkások tudtak-e a gázvezetékről, de a tragédiáról beszámoló helyszíni tudósítások szerint a vezeték nem volt fél méternél mélyebben.

A román gázvezetékrendszer üzemeltetője, a Transgaz 2020-ban kiadott előírás szerint a gázvezeték 20 méteres körzetében nem lett volna szabad munkálatokat végezni.

Romániában augusztus végén egy benzinkúton kettős robbanás történt. Öt ember meghalt, további 58 pedig megsérült. A sérültek közül még most is többen kórházban vannak, egyikük egy romániai, hét másik pedig külföldi intézményekben. Egy olaszországi kórházban kezelt sérült azóta is válságos állapotban van.