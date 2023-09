Rossz hírt kaptak a sörivók, elfogyhat a kedvenc alkoholos italuk

A melegebb hőmérséklet a következő három évtizedben negatív hatással lesz az árpa- és komlókínálatra világszerte – jelentette ki Kacuki Acusi, az Asahi vezérigazgatója a cég által készített elemzésre hivatkozva.

Ha sikerülne 2 fok alatt tartani a felmelegedés mértékét, a franciaországi termés akkor is 10 százalékkal, a lengyelországi 9 százalékkal, a csehországi komló minősége pedig 13 százalékkal csökkenne – mondta Acusi, amiről az Economx számolt be a Financial Times nyomán.

Az ENSZ előrejelzései szerint a világ jelenleg 2,6 Celsius-fokos átlaghőmérséklet-emelkedés felé tart.

„Bár a melegebb időjárás miatt a sörfogyasztás növekedhet, ami jót kéne tegyen az iparágunknak, azonban fennáll a veszélye annak, hogy nem leszünk képesek elegendő sört előállítani” – figyelmeztetett az Asahi vezérigazgatója.

Hozzátette: a változékony időjárás már az elmúlt években is negatív hatással volt az árpatermésre, ami miatt az európai maláta- és sörárpaárak 2022-ben rekordszintre emelkedtek, ami nyomást gyakorolt a sörgyártókra.

Mint arról nemrég írtunk, egy friss kutatás azt állítja, hogy a sörivás jót tesz a bélrendszernek és az immunrendszernek egyaránt. A tanulmány úgy vélik, hogy a sör fogyasztása erősíti a szervezet immunrendszerét az italban lévő egészséges baktériumok miatt, amelyek jótékony hatással vannak a bélrendszerre.

A kínai Dalian Orvostudományi Egyetem tanulmánya emellett kiemeli, hogy a sörben található polifenolok, rostok és etanol az immunrendszer felturbózásának kulcsfontosságú összetevői.