Oroszország területére zuhanhatott a NATO egyik drónja

Az MTI beszámolója szerint a lett miniszter azt mondta: a pilóta nélküli repülőeszközzel még a hétvégén – a lett köztévé szerint egész pontosan szombaton –, Lettország felett veszítették el az összeköttetést egy gyakorlat során.

Az eszköz „nagy valószínűséggel" orosz területen ért földet.

A lett hadsereg közleménye szerint a drónon nem volt fegyver, csupán megfigyelésre alkalmazták a Namejs nevű hadgyakorlaton, amelyet október 2-ig hajtanak végre Lettország keleti határánál. Andris Spruds szerint az eddig még ismeretlen műszaki hiba okainak felderítésére azóta egy vizsgálatot is elrendeltek.

A lett köztévé szerint a hadsereg azt is közölte, hogy a drón lehetséges landolási helyszínét a röppályája és a széljárás alapján határozták meg, ebből gondolják azt, hogy az eszköz Oroszországban érhetett földet. Megjegyezték továbbá, hogy az ukrajnai invázió óta nagyobb erőkkel figyelik Lettország külső határait.

A védelmi miniszter azt is elmondta, hogy a kapcsolat megszakadását követően Riga a nemzetközi szabályokkal összhangban cselekedett, és az incidensről értesítette Oroszországot. A védelmi miniszter ugyanakkor felhívta arra az eshetőségre is a figyelmet, hogy Moszkva a történteket propagandacélokra használhatja fel, bár a nemzetközi gyakorlat az eszköz visszaszolgáltatását irányozza elő.

A miniszter azt is hozzátette, hogy a drón most már biztosan nem jelent fenyegetést, ugyanis a kapcsolat elvesztése után automatikusan egy vészleszállást hajthatott végre az eszköz. Azt nem közölték, hogy egész pontosan milyen típusú dróntól van szó.

Korábban orosz drónmaradványok is zuhantak le a NATO területén, legalább egy alkalommal biztosan: pár hete Romániában is történt egy ilyen eset, amire a románok aztán válaszlépést is tettek.

Az ukrajnai háború fejleményeit hétfőn is percről percre közvetítjük.