Exit poll: Szlovákiában nyugatos kormány jöhet, nem lesz magyar párt a parlamentben

Hiába készült visszatérésre Robert Fico és pártja, a Smer–SD, az exit poll adatok szerint nem a szociálpopulista párt szerezte a legtöbb szavazatot, ráadásul potenciális koalíciós partnerei közül volt olyan párt, amelyik be sem jutott. Nagyot buktak az előző ciklus kormánypártjai is, ahogy a szlovákiai magyar pártok is.