Saját választóikat gyilkolják meg az amerikai politikusok

Egyes amerikai államokban a statisztikák szerint sokkal fiatalabb korban halnak meg az emberek, mint másutt. Ez főleg a republikánus vezetésű államokra igaz, mert az ő szavazóik rendkívül ellenállnak annak, ha az állam beleszól polgáraik magánéletébe. Így azonban a dohányzás, a koronavírus-oltás, de akár a biztonsági öv becsatolása mellett is jóval nehezebb kampányolni és törvényeket elfogadni.

Mike Czup kitekerte a tömlőt, hogy lemossa a halottaskocsiját. Itt volt az ideje, hogy elhozza egy újabb szomszédja holttestét, aki élete virágjában halt meg.

Mióta 15 évesen elkezdett a temetkezési vállalkozásában dolgozni az Ohio állambeli Ashtabula városkájában, Czup rengeteg tragédiát látott már.

De az 52 éves férfi elmondta, hogy mindig meg kell birkóznia egy nyugtalanító gondolattal, miközben megfürdeti a gondjára bízott holttesteket: az általa eltemetett emberek negyede fiatalabb nála. Az egykor virágzó szénkitermelő város lakói egyre korábban halnak meg.

Az elmúlt hat hónapban Czup egy 37 éves, cukorbetegség szövődményei miatt elhunyt, egy 54 éves, tüdőbetegségben elhunyt és egy 54 éves, agyvérzésben elhunyt férfi temetéséről gondoskodott, sok más, korán meghalt személy mellett.

Ashtabula problémái nemcsak a városra, hanem egész Ohióra jellemzők – és Amerika nagy részére is.

Az amerikaiak nagyobb valószínűséggel halnak meg 65 éves koruk előtt, mint a hasonló nemzetek lakói, annak ellenére, hogy egy olyan országban élnek, amely személyenként lényegesen többet költ az egészségügyre, mint társai.

Politikai döntések állnak a probléma hátterében

A korai halálozások közül sokan a helyi és állami törvényhozók által évekkel ezelőtt hozott döntésekre vezethetők vissza, amelyek többek között arról szóltak, hogy megadóztatják-e a dohánytermékeket, beruháznak-e a közegészségügybe, vagy szigorítják-e a biztonsági övre vonatkozó előírásokat – derült ki a The Washington Post által végzett vizsgálatból.

Az egyes szövetségi államok által képviselt politika politikája éveket vesz el az amerikaiak életéből.

Ashtabula egészségügyi problémái kiemelkedők, ha két szomszédos megyével hasonlítjuk össze őket: a Pennsylvania államhoz tartozó Erie-vel és a New York államhoz tartozó Chautauquával.

Mindhárom közösség, amelyek a festői Erie-tavat fogják körbe, és rövid autóútra vannak egymástól, az elmúlt évtizedekben az ipari munkahelyek megszűnésével küzdött. Ez olyan körülmény, amely a kutatások szerint hozzájárul a középkorúak halálozásának növekedéséhez.

Azonban Ashtabula lakosai sokkal nagyobb valószínűséggel halnak meg fiatalon, különösen dohányzás, cukorbetegséggel kapcsolatos szövődmények vagy gépjárműbalesetek miatt, mint a testvérmegyéiben, Pennsylvania és New York államaiban élők, amelyek szigorúbb közegészségügyi intézkedéseket fogadtak el.

Ez a minta a koronavírus-világjárvány idején is igaz volt, amikor Ashtabula lakosai sokkal nagyobb arányban haltak meg Covidban, mint a Chautauqua és Erie lakosai. Az Erie-tó körüli különbségek a közegészségügyi döntések meghozatalának módját és a döntéshozók személyében bekövetkező folyamatos országos változást tükrözik.

Az államok törvényhozói autonómiát nyertek a szövetségi szociális háló forrásainak elköltése terén, miután Ronald Reagan republikánus elnök az 1980-as években ezt szorgalmazta. Ezek a befektetések kezdtek élesen eltérni a vörös és kék vonalak mentén, vagyis a republikánus és demokrata párti kormányzatok között.

A konzervatív törvényhozók gyakran ellenezték a közegészségügyi kezdeményezéseket, amelyek szerintük túl sokba kerültek, vagy túl messzire mentek.

A The Post halálozási arányokat vizsgáló elemzése szerint ma a déli és középnyugati, nagyrészt republikánus állami törvényhozók által ellenőrzött régiókban élők egyre nagyobb eséllyel halnak meg idő előtt, mint az inkább demokrata többségű északkeleten és nyugaton élők.

Más középnyugati megyékhez hasonlóan Ashtabulában is megnőtt a „kétségbeesés-halálesetek” – kábítószer-túladagolás, alkoholizmus és öngyilkosságok – száma, ami az elmúlt években szövetségi és állami figyelmet is keltett.

De itt is, akárcsak az Egyesült Államok legtöbb megyéjében, az ilyen típusú halálesetek számát messze felülmúlják a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a dohányzással összefüggő rákos megbetegedések és más egészségügyi problémák okozta halálesetek a 35 és 64 év közötti lakosok körében – állapította meg a The Post.

2015 és 2019 között majdnem ötször annyi ashtabulai lakos halt meg a krónikus egészségügyi állapotok miatt, mint ahányan túladagolás, öngyilkosság és minden más külső ok miatt együttvéve – derül ki az Egyesült Államok Tisztifőorvosi Hivatalának szerepét betöltő Járványügyi Hivatal (CDC) halálozási nyilvántartásának elemzéséből.

Sok életet lehetne megmenteni

A közegészségügyi tisztviselők szerint Ohio életeket menthetne meg olyan intézkedések elfogadásával, mint a dohánytermékek magasabb adója vagy a biztonsági övekre vonatkozó szabályok szabályok, amelyeket Mike DeWine republikánus kormányzó egyébként támogat.

Azt mondtam a törvényhozásnak: Megkérem önöket, hogy fektessenek be olyan dolgokba, amelyeknek az eredményét nem fogják látni a hivatali idejük alatt, és én sem fogom látni az én hivatali időm alatt

– mondta DeWine egy interjúban a kormányzói palotában.

Ezeket a javaslatokat azonban többször is lesöpörte az asztalról az állami törvényhozás, amelyet az elmúlt 29 évből 27-ben republikánusok irányítottak. Annak vezetői most sem nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy komolyabb lépéseket tegyenek.

DeWine az „állam bácsi” beavatkozásának híve, mondta Bill Seitz ohiói állami képviselő, az állami képviselőház republikánus frakcióvezetője, aki az iparági érdekek agresszív lobbizása közepette segített megakadályozni a dohánytermékek adójának megemelését.

A 68 éves Seitz, aki 50 éven át dohányzott, mielőtt veserákot kapott, és idén nyáron eltávolították a veséjét, azt mondta, hogy véleményét betegsége ellenére sem hajlandó megváltoztatni – még akkor sem, ha ez arra késztette, hogy végül leszokjon a dohányzásról.

Nem fogok leszokásnácivá válni, csak azért, mert régen dohányoztam, de mára már abbahagytam

– mondta Seitz.

Egyre nyílik az olló

Harminc évvel ezelőtt Ohio egészségügyi statisztikái egy szinten voltak Kaliforniáéval, a halálozási arányok a felnőttek körében közel azonosak voltak – az 50 állam között a középmezőnyben helyezkedett el. A két állam eredményei azonban elkezdtek eltérni egymástól, méghozzá a politikai irányultságukkal együtt – mondta Ellen Meara, a Harvard Egyetem Közegészségügyi Karának egészségügyi közgazdasági és egészségpolitikai professzora.

Ő azt tanulmányozta, hogy miért csökkent a halálozási arány Kaliforniában, ahol az ország legprogresszívebb politikája folyik, míg az egyre konzervatívabb Ohióban alig mozdult előre. A The Post elemzése szerint 2017-ben Kaliforniában Minnesota mögött a második legalacsonyabb volt a halálozási arány az országban; Ohio a 41. helyen állt.

Az ohiói állami autópálya-rendőrség szerint például évente mintegy 500 ember veszti életét olyan autóbalesetekben, amelyekben az áldozatok nem csatolták be a biztonsági övet. Ez a probléma felháborította a 76 éves kormányzót is, aki évtizedek óta a gépjárművek biztonságának javítását szorgalmazza. DeWine 1993-ban autóbalesetben vesztette el 22 éves lányát, Beckyt.

Áprilisban azonban az állam képviselőház republikánus frakciója megakadályozta párttársuk, DeWine javaslatát, amely lehetővé tenné a rendőrök számára, hogy megállítsák az autókat, ha azt látják, hogy a sofőrök vagy utasaik nem csatolták be a biztonsági övet. Ezzel szemben 1984-ben New York volt az első állam, amely ilyen törvényt hozott, majd ezt követően 34 másik állam is ezt tette.

Az állami adatok azt mutatják, hogy a biztonsági öv használata 18 éve a legalacsonyabb szintre csökkent Ohióban – a lakosok kevesebb mint 81 százaléka kapcsolja be rendszeresen a biztonsági övet, szemben az amerikaiak 92 százalékával. A Post elemzése szerint az ashtabulai lakosok kétszer nagyobb valószínűséggel halnak meg gépjárműbalesetben, mint a chautauquaiak.

Élet vagy szabadság

Ohióban, mint Amerika nagy részén, az életmentő intézkedések sorsa egy jól ismert feszültségre vezethető vissza: individualizmus kontra közjó.

Christine Hill, Ashtabula város egészségügyi biztosa elmondta, hogy néhány választópolgár arra kérte őt, hogy vonja ki a kormányt az egészségügyi ellátásból. Még otthon is hallotta ezt az érvet: amikor Ohióban a 2000-es évek közepén vitáztak a beltéri dohányzás tilalmáról, amelyet végül elfogadtak, ő és a férje ellentétes oldalon álltak.

Hill szerint a férje nem is dohányzik, de

nem akarja, hogy a kormány mondja meg neki, mit tegyen.

DeWine szerint azonban a kormányzat időnkénti beavatkozása elengedhetetlen a lakosság védelméhez.

Republikánus kormányzóként, korábbi kongresszusi képviselőként és korábbi ohiói főügyészként olyan intézkedéseket szorgalmazott, mint a biztonsági övre vonatkozó szigorúbb törvények, a koronavírusra vonatkozó szigorúbb korlátozások és az opioidokkal kapcsolatos ártalomcsökkentés forrásainak védelme – néha a saját pártjával szemben.

Úgy gondolom, hogy a kormányzat egyik központi feladata az élet megőrzése

– fogalmazott.