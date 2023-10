Oroszországban egy olyan szimulációt hajtottak végre, ahol azt tesztelték, hogy az ország atomháborúba keveredett és területének nagy részét szennyezés érte. A lakosság kimenekítése, illetve a sérültek ellátása mellett azt is gyakorolták, hogy ilyen helyzetben miként mérhet válaszcsapásokat a hadsereg.

Ismét felrémlett a nukleáris konfliktus veszélye

Pár napja az RT orosz állami televízió főszerkesztője arról beszélt, hogy az ukrajnai háború egyre jobban közelit egy nukleáris konfliktushoz. Margarita Szimonjan ezért sürgette, hogy Oroszország mielőbb hajtson végre kísérleti atomrobbantást, mert csak ezzel lehet elijeszteni a Nyugatot – írja a Financial Review cikke, amelyet az Infostart szemlézett.

Egyre elkerülhetetlenebb a nukleáris ultimátum, mert a Nyugat addig nem hátrál amíg, nem fáj neki

– fogalmazott Szimonjan.

A Kreml szóvivője viszont némileg igyekezett tompítani a fenyegető kijelentéseket. Dmitrij Peszkov azt hangoztatta, hogy jelenleg Oroszország még nem szándékozik felrúgni az atomfegyverkísérletek tilalmáról az Egyesült Államokkal kötött szerződést.

Mientras el #DeepState y el #MilitaryIndustrialComplex sigue escalando la guerra con Ucrania para favorecer sus negocios armamentísticos que pueden terminar en una guerra nuclear a gran escala. Rusia también anunció puso operativo el misil hipersónico nuclear 🇷🇺 RS-28 Sarmat pic.twitter.com/nVburxtrdP — ⚛️Philly Proton (@PhillyPhoton) October 2, 2023

Az ukrán védelmi hírszerzés is jelezte Volodimir Zelenszkij elnöknek, hogy Oroszország az év végéig növelni fogja a nukleáris fenyegetések számát. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Vlagyimir Putyin úgy döntött, hogy tovább megy, ugyanis – véleménye szerint – az orosz elnöknek nem célja a háború befejezése.

A kiszivárgott terv arról szólt, hogy Novaja Zemlja irányába 9M730 Burevesztnyik (NATO kód szerint SSC-X–9 Skyfall) nukleáris meghajtású, interkontinentális manőverező szárnyas rakétát indítanak.

Hogy ez pontosan így történt-e, egyelőre nem tudni, de csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy a fegyver tesztje sikeresen lezárult.

Jelenleg ijesztegetésre alkalmas, évek múlva állhat hadrendbe

A 9M730 Burevesztnyik az Infostart beszámolója szerint lényegében korlátlan hatótávolságú, úgy tervezték, hogy nukleáris robbanófejet is hordozhasson. Atomtöltete ugyan kisebb, mint a földrészközi rakétáké, de ahhoz bőven elég, hogy letaroljon egy nagyobb várost.

A rakéta meghajtása eltér a megszokottól, fegyver miniatűr atomreaktora egy elektromotort és egy turbinát hajt. Utóbbi levegőt szív be, amit aztán egy bizonyos szakaszon összeszűkülő csőbe vezetnek be, amin áthaladva felgyorsul, így ad tolóerőt. A manőverező robotrepülőgépet egy kisebb rakétával indítják el, a nukleáris meghajtás csak a megfelelő sebesség elérése után indul. Kis magasságban repül és az útjába kerülő tereptárgyakat kerülgetve közelít a céljához.

A fegyver egyelőre még fejlesztés alatt áll, és a The New York Times szerint még ha most sikeres is lesz a próbalövészet, akkor is csak pár év múlva állhat hadrendbe. Arra viszont tökéletesen megfelel a lap szerint, hogy ijesztgessék vele a Nyugatot.

Korábban már mi is írtunk róla – a CNN alapján –, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és Kína az elmúlt években új létesítményeket épített és új alagutakat ásott nukleáris kísérleti telephelyein. Ugyan nincsen megcáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy a három nagyhatalom egy közelgő nukleáris kísérletre készülne, a lap birtokába jutott képek egyértelműen három nukleáris tesztüzem közelmúltbeli bővítését mutatják.

Az elemzők viszont többször kiemelték, hogy Putyin minden valószínűség szerint csak megfélemlítésre használja az atomfegyvereket, ezek bevetésére ugyanis rendkívül kevés esély van.

A háború legfontosabb eseményeit pénteken is figyelemmel kísérjük az Indexen, percről percre frissülő cikkünket ide kattintva olvashatja el.