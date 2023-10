Kegyetlen vérontássá fajulhat a Gáza elleni izraeli offenzíva

Amennyiben Izrael bevonul Gázába, beláthatatlan, mit lép a Hamász válaszként – jelentette ki Kemény János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Hozzátette, hogy egy izraeli támadás az eddigieknél is „véresebb történet″ lehet.

Ahogy az Index beszámolt róla, szombat reggel lejárt az a határidő, amit az izraeli hadsereg (IDF) a Gázai övezet északi részének kiürítésére adott. Sokak szerint lehetetlen volt 24 óra alatt teljesíteni Izrael evakuálási parancsát.

A sűrűn lakott Gázai övezet északi részén kitört a pánik Izrael lehetséges szárazföldi inváziója miatt. Az izraeli hadsereg szombat reggel egy arab nyelvű üzenetben távozásra szólította fel a lakosokat. Az ENSZ és más szervezetek humanitárius katasztrófát emlegetnek.

Kemény János Közel-Kelet-szakértő szerint Izraelnek mérlegelnie kell, hogy a palesztin terrorszervezet hogyan fogadja majd a zsidó katonákat Gázában. Mint mondta: „beláthatatlan, mi lesz a Hamász válasza”.

Egy izraeli benyomulás feltételezhetően egy bonyolultabb és véresebb történet lesz, mint a régebbi konfliktusok esetén volt

– vélekedett a szakértő az InfoRádiónak adott interjúban.

A Hamász felszámolását egy nehezen kiszámítható történetnek nevezte, ugyanis senki nincs tisztában azzal, hogy a terrorszervezetnek mennyi fegyvere van. A szakértő szerint nagyon sokat fejlődtek.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Hamász rengeteg túszt ejtett, köztük számos kettős állampolgárt. Emellett az izraeliek nem tudhatják, hogy a foglyokat hol tartják fogva, és attól is tarthatnak, hogy a támadásban az elhurcolt embereket is megsebesítik. A Hamász akár korábbi ígéretét is beválthatja, kivégezve bosszúból a túszokat – tette hozzá.

Az Index folyamatosan tudósít az izraeli–palesztin fegyveres konfliktusról, bővebben itt olvashat az eseményekről.

(Borítókép: Polgári védelmi csapatok és lakosok kereső- és mentőakciót indítanak a lerombolt vagy súlyosan megrongálódott épületek körül a gázai Khan Yunisban 2023. október 14-én. Fotó: Belal Khaled / Anadolu / Getty Images)