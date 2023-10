Lengyel választások: meghalt egy szavazó

Lengyelországban már a választásra jogosultak csaknem 23 százaléka voksolt vasárnap délelőtt, ami felülmúlja a korábbi parlamenti választásokon tapasztaltakat, külföldről is rekordmagas részvételre számítanak, mivel eddig 600 ezer lengyel regisztrálta magát – tudatta a lengyel országos választási bizottság (PKW) alelnöke, Sylwester Marciniak.

A rendszerváltás óta eddig tíz alkalommal tartottak parlamenti választást Lengyelországban. Míg idén vasárnap 12 óráig a választásra jogosult lengyel állampolgárok 22,59 százaléka jelent meg az urnáknál, a legutóbbi, 2019-es szavazáson délig 18,14 százalékos volt a részvételi arány, vagyis 4,45 százalékponttal alacsonyabb, mint most. A szavazóhelyiségek bezárásáig 2019-ben a jogosultak csaknem 62 százaléka voksolt. Ez volt a legtöbb az első, részben szabad 1989-es választás óta, amelyen 62,7 százalékos volt a részvételi arány.

Külföldön is sorban állnak a szavazók

Rekordmagas részvétel várható külföldön, ahol több mint 600 ezer szavazó regisztrált. Több külföldi szavazóhelyiség előtt a választópolgárok hosszú sorokban várakoztak, hogy leadhassák voksukat. A szavazáson az alsóház (szejm) 460 képviselőjét, valamint a felsőház (szenátus) 100 tagját választják meg.

A voksolással egy időben népszavazást is rendeznek az Európai Unió migrációs csomagjáról, az állami vagyon privatizációjáról, a nyugdíjkorhatárról, valamint a fehérorosz határon emelt acélkerítésről. A népszavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele vesz részt rajta. A népszavazási részvételi arány az urnazárás után lesz ismeretes.

A népszavazási kártyát kérdés nélkül kell átadni

A hatóságokhoz a PKW szerint számos panasz futott be délelőtt amiatt, hogy több szavazóhelyiségben a választóbizottságok tagjai azt kérdezték a választóktól, igényelnek-e népszavazási lapot is. A PKW a vasárnapi közleményében arra figyelmeztetett:

a szavazóhelyiségekben a választópolgárok elutasíthatják a szavazólapok (két parlamenti választási és egy népszavazási lap) átvételének valamelyikét, a lapokat kiosztó bizottsági tagok azonban az elutasítást nem ajánlhatják nekik.

A helyzetre reagált Mateusz Morawiecki kormányfő is, aki szerint a kampánycsend megsértésének minősül, ha a szavazóhelyiségben a bizottság tagja bármilyen észrevételt tesz a népszavazási kártya átvételéről – írja az MTI. A PKW a sajtóértekezletén több kisebb, a szavazás folyamán történt incidensről is beszámolt. Később tragédia is történt.

Meghalt egy szavazó

A Polska Agencja Prasowa (PAP) lengyel állami hírügynökség vasárnap délután közölte, hogy egy szavazó meghalt Lengyelország negyedik legnépesebb városa, Lódz Retkinia nevű forgalmas lakónegyedében, a 183-as számú kerületi választási bizottság épületében. A Rajdowa általános iskolában kialakított 41. választókörzet szavazóhelyiségében esett össze az illető.

Mivel a tragikus eset a korai órákban történt, a bizottság úgy döntött, hogy nem zárják le a szavazást a hatósági intézkedéseket követően. A város keleti felében a 4. számú szavazókörzetnél egy másik ember elájult, mentőt hívtak hozzá, és miután elszállították a közeli kórházba, tovább folytatták a szavazás lebonyolítását.