Kegyetlen öldöklés vette kezdetét az izraeli–palesztin háborúban. Egy héttel a Hamász támadása után is találnak újabb holttesteket. A terroristák által lefejezett csecsemők sokkolták a helyieket. Gázában pedig az izraeli légierő talált el egy nőkkel és gyerekekkel teli konvojt. A civilek a halálfélelem árnyékában élik a mindennapjaikat.

A Hamász terroristái múlt szombaton rohamozták meg a Beri kibuc területét, ahol több mint száz embert mészároltak le, köztük felnőtteket, gyermekeket és csecsemőket. Egy héttel a támadás után az izraeli katonák még mindig találnak újabb holttesteket, beleértve a Hamász harcosaiét is – írja a Mirror.

A lapnak az izraeli kutató-mentő egység ezredese elmondta, hogy 17 évig volt katona, szolgált a hadseregben, többek között Libanont is megjárta, de ennyi szörnyűséget még soha életében nem látott.

Ezt egyetlen emberi lénynek sem szabadna látnia. Amit itt láttam, az a megaláztatás: lefejezett csecsemők, idős emberek holttestei, megkötözve és kivégezve.

Hozzátette, hogy ő maga nemcsak látta a Hamász által lefejezett csecsemőket, hanem a kezében is tartotta az egyiket. Mint mondta, ez is azt igazolja, hogy a régiót meg kell tisztítaniuk a kegyetlen terroristáktól.

Megsemmisítettek egy nőkkel és gyerekekkel teli konvojt – az izraeli hadsereg cáfolta

Rana Akila egy 35 éves édesanya, aki fordítóként dolgozik Gázában. Az Insidernek arról nyilatkozott, hogyan próbált elmenekülni férjével, valamint 8 és 6 éves gyermekeivel.

Miután Izrael evakuálást rendelt el pénteken, megpróbáltak elmenekülni otthonukból. A kijelölt útvonalon haladtak, amikor az előttük lévő konvoj légicsapást szenvedett – állításuk szerint az izraeli hadsereg által.

A támadásban civilek, köztük nők és gyermekek haltak meg.

Az édesanya szerint még nem voltak szemtanúi ilyen szörnyűségnek, rengeteg embert megöltek. A család úgy döntött, hogy visszatér a Gáza déli részén található otthonába. Rana Akila szerint folyamatosan bombázzák a környéket. Hozzátette, hogy legutóbb egy olyan házat vettek célba, ahol sok gyerek volt.

A helyi kórházban dolgozó testvére arról számolt be, hogy a meggyilkolt emberek többsége gyermek, sokan hat éven aluliak. A konvoj elleni csapásról több felvétel is készült.

Több külföldi hírportál, köztük a BBC és a The Guardian is azt közölte, hogy e felvételek hitelesnek tekinthetőek. Az NBC News helyszíni tudósítói találkoztak is olyan személyekkel, akik e csapásban hozzátartozókat veszítettek el.

Az izraeli hadsereg szóvivője mindezek ellenére azt közölte vasárnap, hogy

nem hajtottak végre csapást civil konvoj ellen, és szerintük a külföldi sajtó is csak a Hamász háborús propagandáját terjeszti, amikor erről ír.

Daniel Hagari ellentengernagy azt mondta, hogy a szervezet cinikus módon élő pajzsként használta a civileket.

Halálfélelemben élnek Gáza lakosai

A Gázában élő édesanyának fogalma sincs, hogy hova tudna menni a családjával. Úgy érzi, hogy a területen most sehol nincs biztonságban. Hozzátette, hogy jelenleg még ott is bombáznak, amit korábban biztonságosnak területnek nyilvánítottak.

Rana Akila mindennap azt kívánja, hogy családjával a következő napot is megérhessék együtt.

Egy Mariam nevű lány arról számolt be a BBC-nek, hogy várja, hogy átléphesse az egyiptomi határt, miközben nagyon fél a haláltól. „Csak bombákat és halottakat látok, ez nagyon ijesztő.” A brit–palesztin származású fiatal a Hamász szombati támadása előtt látogatta meg a családját Gázában.

