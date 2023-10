Véres és hosszadalmas háború lesz abból, ha Izrael támadást indít

Az eddigi legnagyobb katonai hadjáratára készül Izrael: egy összehangolt szárazföldi invázióban semmisítenék meg a Hamász terrorszervezetet. A Gázai övezet megtisztítására több lehetséges forgatókönyvet is kidolgoztak, amelynek a teljesítése akár hónapokig is eltarthat. Az izraeli hadseregnek nehéz felmérnie az ellenség haderejét, emellett a térségben több millió civil tartózkodik, akiket emberi pajzsként is használhat a Hamász.