Az Izraeli hadsereg megölte a civilek lemészárlásáért felelős parancsnokok egyikét

Izrael azt tervezi, hogy több tízezer katonát küld be az övezetbe, akiknek Gázaváros elfoglalása, valamint a Hamász vezetésének likvidálása lesz a feladatuk – tudta meg a The New York Times izraeli katonai tisztviselőktől.

A lap szerint az offenzíva a legnagyobb művelet lesz a 2006-os második libanoni háború óta, és

Izrael ebben a műveletben legalább ideiglenesen megpróbálja megtartani majd a Gázai övezetnek legalább egy részét (amire a 2008-as gázai invázió óta nem volt példa).

A The New York Times arról is értesült, hogy az izraeli hadsereg (IDF) harci szabályzatát lazítani fogják a művelet idejére, ami azt jelenti, hogy a gyanús személyekre könnyebben tüzet nyithatnak majd az övezetben. Az izraeli tisztviselők szerint

a művelet elsődleges célja lesz az is, hogy likvidálják Jahja Szinvart, a Hamász vezetőjét.

Izrael ugyanis Szinvart tartja az első számú felelősének a múlt szombaton indult támadásnak és mészárlásoknak. „Az az ember már a célkeresztünkben van. Ő egy halott ember, aki még él, de el fogjuk kapni” – mondta róla Richard Hecht alezredes, az izraeli hadsereg szóvivője.