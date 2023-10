Tarjányi Péter: Még soha nem sikerült egy terrorszervezetet teljesen felszámolni, ez a Hamásszal is így lesz

Nagy a nyomás az izraeli kormányon, ez az oka annak, hogy még nem indult meg a szárazföldi offenzíva Tarjányi Péter szerint. A biztonságpolitikai szakértő az Index Frontvonal című műsorában arról beszélt, mivel a Hamász terroristái élő pajzsként használják fel a palesztin lakosságot, ezért nehéz egyelőre jelentősebb csapásokat mérni a Gázai övezetre. Meg kell tehát várni, amíg a nagyszámú civil lakosság elhagyja a területet a védőfolyósokon keresztül. Ha nem így tennének, és rengeteg ártatlan is meghalna, azzal Izrael magára haragítaná a világ közvéleményét – amit kíván elkerülni.

Ez ugyanakkor szerinte biztonságpolitikai kockázattal is bír, könnyen előfordulhat ugyanis, hogy az Izraelben történt támadások felelősei megpróbálnak majd elvegyülni a menekülő tömegben. Ezért nem tartja reális célnak azt, amelyet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megjelölt, mely szerint minden Hamász-taggal leszámolnak. Ilyenre szerinte a világtörténelemben még soha nem volt példa, és most sem sikerül, hogy egy terroristaszervezetet teljes mértékben felszámoljanak.

A másik ok, amiért az izraeli haderő még kivár, szerinte az lehet, hogy zajlik még a terület felderítése, egy ilyen offenzíva előtt ugyanis a hírszerzésnek fel kell térképeznie, hol lehetnek a Hamász támaszpontjai, és hol lehetnek olyan zsákutcák vagy terek, ahol a benyomuló egységek könnyen csapdába eshetnének.

Ha azonban megindulnak, jókora emberfölényben lesznek az izraeliek, ugyanis amíg ők körülbelül 400 ezer tartalékos katonát tudnak mozgósítani, addig a Hamász terroristái olyan 10–12 ezren lehetnek. Tarjányi ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, a létszámbeli és a technikai fölény ellenére is nehézkes lesz az előrenyomulás, a harcok pedig olyan árat is megkövetelhetnek, amelyet az izraeli politikai és katonai vezetés egy ponton túl már nem vállalhat be. Ilyen szempontokat ugyanakkor a Hamásznak szerinte nem kell mérlegelnie, a terroristaszervezetnek tehát már az is győzelem lehet, ha el tudja mondani magáról, hogy sokáig fel tudja tartóztatnia a sokszoros túlerőben lévő izraeli hadsereget.

A Frontvonal korábbi adásait ide kattintva nézhetik vissza.

(Borítókép: Tarjányi Péter. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)