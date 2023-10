Az alagutak ellen nincs Vaskupola – így működik a rettegett „gázai metró”

A Hamász 2021-ben azt állította, hogy 500 kilométernyi alagutat épített a Gázai övezet alatt, bár nem világos, hogy ez a szám pontos, vagy csak túloztak. Ha ez igaz, a Hamász föld alatti alagútjai csaknem feleolyan hosszúak lennének, mint a New York-i metróhálózat.

A Gáza alatti számtalan alagutat leginkább az Egyiptomból származó áruk csempészésére és az Izrael elleni támadások indítására használják.

Létezik azonban egy másik föld alatti hálózat is, amelyet az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a köznyelvben „gázai metrónak” neveznek. Ez az alagutak hatalmas labirintusa, egyesek szerint több kilométer mélyen a föld alatt, amit emberek és áruk szállítására, rakéták és lőszerek tárolására, valamint a Hamász parancsnoki és irányító központjainak elhelyezésére használnak, az IDF repülőgépeinek és megfigyelő drónjainak kíváncsi szeme elől elzárva – írja a CNN.

Ez egy nagyon bonyolult, hatalmas alagúthálózat egy meglehetősen kis területen

– mondta Daphne Richemond-Barak, az izraeli Reichman Egyetem professzora, a föld alatti hadviselés szakértője.

Nem világos, hogy az alagúthálózat kiépítése mennyibe került a Hamásznak, amely az elszegényedett tengerparti övezetet kormányozza. A szám valószínűleg jelentős, mind az emberi erő, mind a pénz tekintetében.

A Gázai övezetet Izrael 2007 óta szárazföldi, tengeri és légi blokád alatt tartja, valamint Egyiptom felől is szárazföldi blokád alatt áll, és feltételezhetően nem rendelkezik olyan gépekkel, amelyeket általában mélyen a föld alatt alagutak építésére használnak. Szakértők szerint az egyszerű szerszámokat használó munkások valószínűleg mélyen a föld alá ásták a hálózatot, amely elektromos vezetékekkel van ellátva és betonnal van megerősítve. Izrael régóta vádolja a Hamászt azzal, hogy a polgári és humanitárius célokra szállított betont alagútépítésre használja.

A Hamász kritikusai azt is mondják, hogy az alagutakra fordított hatalmas összegekből inkább polgári bunkereket vagy olyan korai előre jelző hálózatokat lehetett volna finanszírozni, mint amilyenek a határ túloldalán, Izraelben működnek.

Aszimmetrikus előny

Az alagutak a középkor óta vonzó eszközei a hadviselésnek. Napjainkban a Hamászhoz hasonló militáns csoportok számára előnyt jelentenek az aszimmetrikus hadviselésben, és csökkentik az IDF-hez hasonló fejlettebb hadseregek technológiai előnyeit.

A Hamász alagútjai abban különböznek az al-Kaida alagútjaitól Afganisztán hegyeiben vagy a Vietkong alagútjaitól Délkelet-Ázsia dzsungeleiben, hogy a bolygó egyik legsűrűbben lakott területe alatt építették ki a föld alatti hálózatot. Majdnem 2 millió ember él azon a nagyjából 45 négyzetkilométeres területen, amely Gáza városát alkotja.

Hadászatilag mindig nehéz az alagutak kezelése., Ne értsenek félre, bármilyen kontextusban, még akkor is, ha hegyvidéki területen vannak, de ha városi területen, akkor minden sokkal bonyolultabb – a taktikai szempontok, a stratégiai szempontok, az operatív szempontok és természetesen a védelem, amelyet a polgári lakosság számára akarunk biztosítani

– mondta Richemond-Barak, aki a Lieber Institute for Law and Land Warfare és a West Point-i Modern War Institute vezető munkatársa is.

Az október 7-i izraeli terrortámadás óta, amelyben legalább 1400 ember, főként civilek haltak meg, az IDF többször is azt állította, hogy a Hamász ezekben a folyosókban rejtőzik „házak alatt és ártatlan gázai civilek által lakott épületekben”, gyakorlatilag emberi pajzsként használva őket.

Az IDF várhatóan a közelgő gázai szárazföldi betörése során is támadni fogja a hálózatot, ahogy az elmúlt években is rendkívüli erőfeszítéseket tett a Hamász alagútjainak felszámolására. Izrael 2014-ben indított szárazföldi támadást Gázában, hogy megpróbálja felszámolni a föld alatti járatokat.

Pénteken Izrael figyelmeztette a Gázában élő mintegy 1,1 millió embert, hogy költözzenek délre a várható hadművelet elől – közölte az ENSZ. Kritikusok szerint egy ilyen parancsot lehetetlen rövid időn belül végrehajtani egy háborús övezet közepén. Az ENSZ vezető emberi jogi tisztviselője szerint az evakuálási felhívás „szembemegy a hadijoggal és az emberiességgel”.

A civilek kiköltöztetése Gáza városából segítene biztonságosabbá tenni az alagutak felszámolását, de az ilyen műveletek veszélyesek lesznek – mondta Richemond-Barak.

Az alagutak ellen nincs Vaskupola

Az IDF vagy ideiglenesen használhatatlanná teszi az alagutakat, vagy megsemmisíti őket. Richemond-Barak szerint a föld alatti járatok bombázása általában a leghatékonyabb módja a felszámolásuknak, de az ilyen csapások komoly hatással lehetnek a civilekre.

Az világos, hogy a technológia önmagában nem lesz elég a föld alatti fenyegetés megállításához.

Izrael dollármilliárdokat költött arra, hogy egy fejlett érzékelőkkel és föld alatti falakkal rendelkező intelligens rendszerrel próbálja biztosítani a határt, a Hamász mégis képes volt október 7-én támadást indítani szárazföldön, levegőben és tengeren egyaránt.

Richemond-Barak szerint holisztikus megközelítésre van szükség, amely vizuális hírszerzést és határellenőrzést tartalmaz, és még a civileket is arra kéri, hogy tartsák nyitva a szemüket.

Nincs bolondbiztos megoldás az alagútfenyegetés kezelésére. Az alagutak ellen nincs Vaskupola

– mondta Richemond-Barak.

(Borítókép: Abed Rahim Khatib / Anadolu Agency / Getty Images)