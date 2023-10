Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin kézfogásáról tárgyalhattak egy uniós ülésen

A Politico című lap reggeli hírlevelében írtak arról, hogy hétfőn tartják a Külügyek Tanácsának ülését. A lap úgy értesült, hogy

a találkozón néhány külügyminiszter problémaként vetheti fel Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin előző heti találkozóját és kézfogását.

Uniós politikusok már az előző héten is kritizálták a miniszterelnököt emiatt. A Politico szerint előbbiek amiatt is aggódhatnak, hogy Magyarország lesz az EU soros elnöke 2024 második felében, és hogy ezzel összefüggésben Magyarország olyan bizalmas információkhoz is hozzájuthat majd, amelyeket akár Moszkvával is megoszthat.

Nem sokat tehetünk ez ellen

– ismerte el egy névtelenül nyilatkozó uniós diplomata a Politicónak ezzel kapcsolatban.

A lap szerint a fentieken túl azt sem nézik jó szemmel Brüsszelben, hogy a magyar kormány továbbra sem járult hozzá ahhoz, hogy az Európai Békekeretből újabb támogatást adjanak Ukrajna fegyvervásárlásaira. Továbbá az is problémákat okozhat, hogy vasárnap kiderült, Magyarország még több gázt vásárol Oroszországtól, miközben az EU összes többi országa csökkenti az orosz gázimportot.

Szijjártó Péter kőkemény vitákról írt

A Külügyek Tanácsának honlapja szerint a tanácskozás reggel 8.30-kor vette kezdetét, és Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője csak délután tart sajtótájékoztatót ezzel kapcsolatban, mivel hosszú lesz a program.

A honlapon található jegyzőkönyvben három olyan nagyobb világeseményt említettek, amelyekről biztosan szó esett az ülésen: az ukrajnai és az izraeli háborút, valamint a Hegyi-Karabah lerohanása miatt Azerbajdzsán és Örményország között lévő konfliktust és annak következményeit. Ezt követően – már hétfő délután – az uniós külügyminiszterek egy nem hivatalos miniszteri találkozót tartanak közép-ázsiai országok (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán) minisztereivel.

Szijjártó Péter külügyminiszter már többször is posztolt az üléssel kapcsolatban. Első, még az ülés kezdete előtt írt bejegyzésében is jelezte, hogy a mostani kiélezett biztonságpolitikai helyzetben „kőkemény viták várhatók” Brüsszelben. Egy későbbi posztban már úgy fogalmazott:

Európát háborúk és konfliktusok ölelik körül. Napirenden Izrael, Ukrajna, Hegyi-Karabah és a Száhel-övezet kérdése. Megosztott álláspontok és nagy viták, erről szól ma a külügyminiszterek tanácsa Luxembourgban.

Mint említettük, a magyar–orosz találkozónak már az előző héten is több fejleménye volt. Csütörtökön például a Budapesten szolgáló NATO-nagykövetek is összeültek, amire utóbb Szijjártó reagált.