Százmilliárd euró költségtérítést követel a német rendőrség a bevándorlási helyzet kezelésére

Az illegális bevándorlás szigorításáról szóló törvénytervezetet a német kormány jóváhagyta, amivel az ellenzék vezető erejének számító konzervatív párszövetség is egyetért. Így hamarosan a Bundestag is elfogadhatja a rendeletet, ami így hatályba is léphet. Egyöntetűen Németország legsúlyosabb problémájának nevezték a migrációt, ezért a befogadás feltételeit szigorítanák, és felgyorsítanák az illegálisan az országba érkezők mielőbbi kitoloncolását – írja az Infostart.

Ez jelentős többletfeladattal járna a szövetségi rendőrökre nézve, szakszervezetük ezért azonnal követelésekkel állt elő. Elnökük, Jochen Kopelke a ZDF közszolgálati csatornán úgy fogalmazott, hogy az indítvánnyal egyetértenek, de a rendőrök növekvő terheire és felelősségére hivatkozva 100 milliárd euró többletforrást kellene biztosítani a hivatalos szervnek, illetve 300 fővel bővíteni állományukat.

A kibővített pénzügyi alapra az erőforrások, a technológia biztosítása érdekében van szükség. Arra is kitért, hogy az embercsempészek elleni fellépést is fokozni kellene. Emlékeztetett arra, hogy a német hadsereg a határok biztosítására hozzájutott külön alaphoz, ezért bízik abban, hogy a rendőrök kérését is jóváhagyja a pénzügyminisztérium.

A tartományi rendőrakadémia igazgatója megemlítette, hogy a soraikban terjedő szélsőséges gondolkodás ellen is küzdeniük kell. Munkájukból kifolyólag a társadalom peremére szorult emberekkel találkoznak, ami hajlamossá teszi őket a sztereotípiákra. A frankfurti Goethe Egyetem kriminológusa is ezt támasztotta alá. Tobias Singelnstein úgy véli, az egyre erőszakosabb fellépés hátterében is ez áll, amit a szervezeten belül kell kezelni.