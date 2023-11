A volt horvát külügyminiszter szerint Szerbia lemondott az uniós csatlakozásról

„Szerbia legmagasabb szintű tisztségviselői lemondtak az EU-csatlakozási projektről. A minap Vucsics azt mondta, Szerbia nem ismeri el Koszovót. Más szóval azt mondta, búcsút int minden párbeszédnek és kompromisszumnak” – mondta Vesna Pusics a Cetinjei Fórumon a Szabad Magyar Szó tudósítása szerint.

A volt tárcavezető ugyanakkor leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy Szerbiát „el kellene engedni”, de úgy gondolja, Belgrád nem tölthet be vezető szerepet a térség országainak uniós csatlakozási folyamatában.

Vesna Pusics úgy vélekedett, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok politikája az utóbbi években ártott a nyugat-balkáni helyzetnek.

„Az EU és az USA úgy gondolja, hogy Szerbiát be kell vonni az EU-ba, és ha ez megtörténik, mindenki más is követni fogja a példáját” – jelentette ki a korábbi külügyminiszter, aki azt is megjegyezte, a régió országainak vezetői közül néhányan azért nem akarnak csatlakozni az EU-hoz, mert az ellentétes a pénzügyi érdekeikkel.

Vesna Pusics arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyugat-balkáni országok csatlakozása az Európai Unióhoz biztonságpolitikai kérdéseket is felvet, mivel a területhez kapcsolódó viszályok potenciális konfliktusforrást jelentenek.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy Szerbia uniós tagsága nem tűr halasztást.