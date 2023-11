Az ukrán sajtó szerint ez okozhatta a kárpátaljai dandár tragédiáját

A hétvégén írtunk arról, hogy súlyos orosz csapás érte azt a kárpátaljai dandárt, amelyben magyar katonák is szolgálnak. Az ukrán sajtóban hétfőn jelent meg két cikk is arról, hogy mi okozhatta a katonák halálát, és hogyan történhetett az incidens.

Vasárnapi percről perce közvetítésünkben írtunk először arról, hogy súlyos csapás érte a magyarokkal is feltöltött kárpátaljai dandárt egy kitüntetési ceremónia közben. Az incidensről videó is készült, amelyet az orosz fél tett közzé.

A történtek miatt háromnapos gyászt hirdettek Kárpátalján, és egy hivatalos vizsgálat is indult az ügyben. Az esetről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt vasárnap este egy videóban. A dandár halottjainak számáról eltérő információk láttak napivilágot: egy ukrán parlamenti képviselő korábban 28 halottról írt, de a dandár hétfőn azt közölte, hogy 19 emberük halt meg.

Az esetet az ukrán sajtó is kiemelten kezeli: hétfő délután is több lapban vezető hírként foglalkoznak az üggyel.

Ennek több oka lehet. Ezek egyike, hogy a 128-as dandár jó nevű, elismert egységnek számít Ukrajnában: korábban Zelenszkij is méltatta már őket, de pár hete arra is volt példa, hogy utcát neveztek el róluk egy kelet-ukrajnai nagyvárosban a hősiességük miatt. Másrészt pedig az incidens egy súlyos hibára hívja fel a figyelmet, amely nemcsak ezt az egységet, hanem általánosságban a hadsereget érinti, és jó esély van rá, hogy elkerülhető lett volna a (legalább) 19 katona halála.

Ez okozhatta a tragédiát?

Már vasárnap is az az információ terjedt a közösségi médiában, hogy az egyik katonára vártak sokáig a többiek az említett kitüntetési ceremónián, és ekkor következett be az orosz csapás.

A Hromadszke hírportál hétfő délután közölt ugyanerről egy cikket, amelyben azt írták:

MAGA A DANDÁRPARANCSNOK, DMITRO LISZUK ezredes VOLT AZ, AKI KÉSETT a ceremóniáról.

A lapnak több forrás is azt mondta, hogy Liszuk több mint fél órát késett, és eközben történt a csapás.

A Hromadszke forrásai szerint a kitüntetési ceremóniát eredetileg péntek reggel 9 órára hirdették meg, de később 9.30-ra tették át az időpontot. Addigra a katonák össze is gyűltek, és a parancsnokra vártak, de ő nem érkezett meg. Az orosz csapás 10.10 körül, vagyis jó 40 perccel a tervezett kezdés után történt.

A Hromadszke forrásai azt is elmondták, hogy az oroszok drónnal pontosították ugyan a csapás helyszínét, de egy hibát így is elkövettek: nem közvetlenül a katonákat találták el, hanem a mögöttük lévő épület tetejét, amely mellett egy út is található.

Akik az úthoz közül álltak, azok mind meghaltak. Azokat, akik kitüntetést kaptak volna [...] valamelyest fedezte annak az épületnek a fala [a repeszektől], amelyet az Iszkander rakéta eltalált. Ennek köszönhetően valamivel kevesebben haltak meg

– mondta a lap egyik forrása, hozzátéve: a halottak mellett sok sérültje is volt a támadásnak a szétszóródó repeszek miatt.

Felhívták a dandárparancsnokot, ezt válaszolta

A Hromadszke cikke után nem sokkal később egy másik ukrán portál, a Szuszpilne is megjelentetett egy írást. Ők szintén úgy értesültek egy, a 128. dandárban szolgáló katonától, hogy a parancsnok késett az átadóról.

A Szuszpilne ugyanakkor másképp írta le a támadást a cikkében. Az ő forrásuk azt mondta, hogy

valójában két becsapódás is lehetett a támadás helyszínén.

Ezek közül az egyik találta el az említett épületet, a másik lövedék viszont az összegyűltek között csapódott be.

A portál végül arról is értesült, hogy a dandár parancsnokaként továbbra is Dmitro Liszuk szolgál. A Szuszpilnének sikerült is felhívnia őt telefonon, és megkérdezték, hogy kinek az ötlete volt a kitüntetési ceremónia. Liszuk erre azt válaszolta, hogy titkosított információról van szó, ezért nem árulhatja le.

Az ügyben időközben az ukrán nyomozóhivatal (SZBI) már meg is indította a hétvégén beígért vizsgálatot, ezt hétfőn jelentették be hivatalosan.

A parancsnok alig pár hete beszélt arról, hogy megóvják a katonák életét

A The Guardian ukrajnai tudósítója még október közepén közölt egy cikket, amelyben elsősorban az oroszok avdijivkai előrenyomulásáról esett szó.

Ebben az írásban megszólaltattak Dmitro Liszukot is, aki azt mondta, hogy szerinte az oroszoknak „nulla százalék” esélye van arra, hogy áttörjenek Avdijivkánál, mégis állandóan támadnak, és a veszteségeikre sincsenek tekintettel.

Később szóba került az is, hogy a Pentagon szerint hibás volt Ukrajna stratégiája az ellentámadásban, mert nem vontak össze elég erőt egy helyen az áttöréshez. Liszuk erről azt mondta: állandóan mérlegelnie kellett a támadó műveleteknél, hogy mekkora kockázatnak teszi ki a saját katonáit.

Állandóan gondolunk a veszteségekre. Az emberek jelentek a legfontosabb erőforrásunkat

– mondta akkor Dmitro Liszuk.

A háború fejleményeit hétfőn is percről percre követjük ebben a cikkünkben.