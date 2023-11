Csóktámadás: nagy vihart kavart a két külügyminiszter suta találkozása

„Kellemetlen pillanat” – így nevezte utólag a történteket a horvát külügyminiszter, aki bocsánatot kért kínos esetlenségéért. Gordan Grlic Radman nevét pillanatok alatt szétkürtölte a nemzetközi sajtó.

Ő azt állítja: nem volt azonnal tudatában a barátságosnak szánt gesztus következményeinek, annak, hogy a nagy nyilvánosság előtt talán megalázhatta német kollégáját.

Mivel a gépe késett, már csak a szokásos „családi fotón” futott össze Berlinben a vendéglátó Baerbockkal és az összes többi uniós kollégájával.

„Nem tudom, mi volt a gond. Mindig szeretettel köszöntjük egymást. Ez egy meleg, emberi interakció volt a kollégák között” – idézte Radman magyarázkodását a Der Spiegel, amely minden más német laphoz hasonlóan „Kuss-Attacke”-nak, csóktámadásnak nevezte az esetet.

**** Croatian FM Gordan Grlic-Radman made an awkward attempt to kiss his German counterpart Annalena Baerbock at the EU ministerial summit in Berlin



Balkans media and netizens heavily criticized the episode and even branded it ‘sexual harassment'.



Source: @geopolitics_live pic.twitter.com/J0Jg7dI9Kt