Egyre több palesztinbarát tüntetésen tűnik fel a görögdinnye képes és tényleges formájában is. Vajon mire utal, és mit jelent a palesztin ikonográfiában? Van, aki szerint egyenesen a palesztin nemzet létezésének érvényét hordozza magában.

Az elmúlt hetekben a palesztinbarát tüntetéseken görögdinnyét cipeltek a demonstrálók az utcákra, és dinnyeszeleteket osztogattak, sőt az arcukra is görögdinnyeképet festettek. De a közösségi médiában is megjelentek a gyümölcsöt ábrázoló emojik a felhasználónevekben és a gázai konfliktusról szóló bejegyzésekben. De vajon mit jelent a görögdinnye ebben az összefüggésben, és miért vált a palesztinbarát tüntetők szimbólumává? – teszi fel a kérdést a The Washington Post.

A felvágott görögdinnye kapóra jön

A gyümölcsöt évtizedek óta használják a palesztin ikonográfiában: mivel a felvágott görögdinnye tartalmazza a palesztin zászló piros, fehér, fekete és zöld színeit. Ez pedig kapóra jön, mivel a palesztin zászló használatát gyakran tiltják vagy korlátozzák. Ráadásul a helyben termesztett gyümölcs népszerű is az országban.

Dina Matar, a politikai kommunikáció és az arab média professzora egy interjúban azt mondta,

a palesztinok a görögdinnyére az ellenállás és a kitartás szimbólumaként tekintenek.

A politikai kommunikációs kutató és médiaprofesszor, a londoni SOAS Egyetem tanára hangsúlyozta, hogy a görögdinnye a ciszjordániai palesztinok számára különösen is a megszállás ellenére jelen lévő palesztin identitást jelképezi.

„Ez nem egy palesztin zászló”

Khaled Hourani, a ciszjordániai Rámalláhban élő palesztin művész – akinek a művészetét nagyrészt a görögdinnye ihlette – úgy nyilatkozott a The Washington Postnak 2021-ben, hogy a művészet olykor még a politikánál is politikaibb. Művei a gázai konfliktus eszkalálódásával egyre népszerűbbek és az aktivisták számára rendkívül vonzóak, hiszen Izrael a múltban nemegyszer betiltotta a palesztin zászlót.

A palesztin lobogókat egyébként az izraeli hatóságok elkobozhatják az izraeli közbiztonsági rendeletek értelmében, valamint büntetést is kiszabhatnak a használatáért. Januárban az izraeli nemzetbiztonsági miniszter utasította a rendőrséget, hogy távolítsa el a zászlót a közterületekről. Ekkor történt, hogy demonstrálók egy csoportja görögdinnyét ábrázoló plakátokat ragasztott a taxikra, így tiltakozva a zászlót lengető emberek letartóztatása ellen.

Ez nem egy palesztin zászló

– állt a görögdinnyét ábrázoló plakátokon.

Európában is indulatokat vált ki a „dinnye”

A közösségi médiában egyfajta titkosírás szerepét tölti be a görögdinnye emoji, a felhasználók bizonyos, a palesztinokhoz köthető kifejezéseket és szavakat helyettesítenek a dinnyeképpel, hogy ne töröljék a bejegyzéseiket a techcégek.

A Hamász október 7-i izraeli támadását követően Izraelben szigorítottak a véleménynyilvánítás szabadságán – állítják az emberi jogi csoportok –, ami érinti a 20 százaléknyi palesztin származású izraeli lakosságot. Yarmok Zoabi, egy názáreti hummuszétterem tulajdonosa például októberben egy éjszakát börtönben töltött a WhatsApp-képe miatt, amelyen az ökölbe szorított kéz volt látható a palesztin zászlóval. A férfit végül vádemelés nélkül szabadon engedték.

Európában is heves viták kereszttüzébe került a zászló: Berlinben az iskolák engedélyt kaptak a palesztin zászló színeiben ábrázolt izraeli térképek betiltására,

míg az Egyesült Királyságban októberben azt sugallta a belügyminiszter, hogy a zászló kitűzése tüntetéseken bűncselekménynek minősülhet. Ezt később tisztázták, a londoni Metropolitan Police közölte, hogy „a palesztin zászló kitűzése önmagában nem minősül bűncselekménynek”.

A zászló végső soron a palesztin identitás szimbóluma – mondja Matar, hozzátéve, hogy a zászló azért különösen fontos a palesztinoknak, mert nincs államuk, de van nemzetük, így a zászló tulajdonképpen létezésük legitimitását hordozza.

(Borítókép: Palesztinpárti tüntetés 2023. október 28-án Berlinben. Fotó: Sean Gallup / Getty Images Hungary)