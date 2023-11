Túlnőtt a sporton a múlt csütörtöki Bulgária–Magyarország labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező. A találkozó, amelynek már megrendezése is botrányos körülmények között zajlott, a pályán végül 2–2-vel ért véget, miután az utolsó pillanatokban egy szabadrúgás után az egyik bolgár védő a saját kapujába fejelte a labdát. Ezzel Magyarország sorozatban harmadszor jutott ki a kontinenstornára.

Véres összecsapások

Ugyanakkor nem csak hazánkban marad emlékezetes ez a mérkőzés, hiszen a találkozó felvezetése is botrányos volt, de a lefújás óta sem csillapodnak a kedélyek. Mint ismert, a Bolgár Labdarúgó-szövetség, tartva az ellenük tüntető szurkolóktól – a rendőrséggel egyeztetve –, előbb zártkapussá nyilvánította a mérkőzést, majd megpróbáltak alternatív helyszínt találni, hogy a tüntető drukkereknek esélyük se legyen kívülről megzavarni a meccset. Végül ez sem jött össze, és az egyre nagyobb nyomás miatt maradt a fővárosban, Szófiában a mérkőzés.

Amely viszont innen már nem csak a játéktól volt hangos: az utcákon ugyanis véres összecsapások alakultak ki, a szurkolók és a rendőrök több helyszínen is egymásnak estek, aminek végeredménye több tucat sérült mindkét oldalon. A hatóságok kíméletlenül léptek fel a drukkerekkel szemben, akik autókat gyújtottak fel. Vízágyút is bevetettek a tömeg ellen, végül csaknem negyven személyt vettek őrizetbe, harminc rendőr, valamint több mint húsz szurkoló pedig megsérült.

Politikai felelősség

Az eset óriási botrányt váltott ki Bulgáriában, és napok óta alig tér magához a közvélemény. Gyakorlatilag belpolitikai válságot robbantott ki Szoboszlai Dominikék meccse, hiszen rögtön beindult a felelős keresése. Ennek eredményeként már pénteken menesztették a belügyminiszter-helyettest. Mint ahogyan akkor Nyikolaj Denkov miniszterelnök fogalmazott,

a futball ünneplése helyett fenyegető erőszakos jelenetek voltak megfigyelhetők. Az ok a Bolgár Labdarúgó-szövetség (BFS) hosszú ideje fennálló vezetősége, amely a bolgár labdarúgást hanyatlásba taszította. A belügyminisztérium részéről is vannak hibák, nem hunyhatunk szemet az erőszakos jelenetek felett, amikor egyes rendőrök ütlegelték és rugdosták az elesett polgárokat.

Belengetett lemondás

A hangulat a hétvégén sem csillapodott, a közvélemény további fejeket követelt, és a felelősség kérdése már a legmagasabb szintekig is eljutott. A novinite.com című bolgár hírportál hétfő délután már arról írt, hogy maga Denkov is belengette lemondását.

A bolgár kormány hétfőn tartott egyeztetésén a hírek szerint Denkov úgy nyilatkozott, hogy „amennyiben Kalin Sztojanov belügyminiszter nem érti meg, hogy ez rendkívüli helyzet, és rendkívüli büntetést von maga után, akkor ő maga él a lemondás lehetőségével”.

Nem lehetek olyan kormány miniszterelnöke, amely embereket ver össze az utcán

– jelentette ki Denkov, akinek szavaiból azt lehetett kiérezni, hogy vagy a belügyminiszter távozik a kabinetből, vagy ő mond le. Közben pedig követelte az erőszakos rendőrök megnevezését és megbüntetését. Emellett kezdeményezte egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is.

Visszatérhet a botrányhős

A Denkov-kormány válsága leginkább egy veterán politikusnak kedvezhet: Bojko Boriszov már több ízben volt Bulgária miniszterelnöke, legutóbb viszont botrányos körülmények között távozott. Tavaly le is tartóztatták korrupciós ügyek miatt, de végül bíróság elé már nem került az ügye. A sofiaglobe.com című portál arról írt, hogy most Boriszov is beszállt Denkovék ekézésébe, és hétfőn az egész kabinetet lemondásra szólította fel. Ezzel persze a saját malmára is hajtaná a vizet.