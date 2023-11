Saját platformján keveredett antiszemita botrányba Elon Musk

Elon Musk techmilliárdos, akit több polgárjogi csoport is az X (korábban Twitter) médiaplatformon folytatott zsidóellenes gyűlöletszítással vádol, hétfőn találkozik Isaac Herzog izraeli elnökkel, valamint azokkal az izraeliekkel is, akiknek a rokonait a Hamász terrorszervezet tartotta fogva Gázában – írja a The Guardian.

Musk látogatása ugyanis a Hamász és Izraeli közötti négynapos fegyverszünet napjaira esik.

Az elnök a találkozón hangsúlyozza, hogy fel kell lépni a növekvő online antiszemitizmus ellen

– közölte Herzog hivatala.

Egyszer már megpróbálták tisztázni

Benjamin Netanjahu szeptember 18-án már találkozott Muskkal Kaliforniában az X antiszemitának vélt tartalmai miatt: arra kérte a milliárdost, hogy találja meg az egyensúlyt a szabad véleménynyilvánítás védelme és a gyűlöletbeszéd között. Musk erre reagálva kijelentette, hogy ellenzi az antiszemitizmust és mindent, ami „gyűlöletet és konfliktust szít”, megismételve korábbi kijelentéseit, mely szerint az X nem támogatja a gyűlöletbeszédet.

Elon Musk háború előtti látogatása alatt körülbelül 200 ember tiltakozott Netanjahu jobboldali kormányának az izraeli bíróságok jogkörének megfékezésére irányuló lépései ellen. A találkozó helyszínén, a Tesla kaliforniai gyára előtt gyűltek össze.

Később, november 15-én robbant ki az igazi antiszemita botrány: Musk ugyanis egyetértését fejezte ki egy X-en megjelent bejegyzéssel, amely azt állította, hogy a zsidók gyűlöletet szítanak a fehér emberek ellen.

A techmilliárdos azt írta kommentben a poszt alá, hogy az „a tényleges igazság”. A bejegyzés az úgynevezett „nagy lakosságcserére” utalt, amelynek lényege, hogy a zsidók és a baloldaliak a fehér lakosság etnikai és kulturális felváltását más etnikumú bevándorlókkal tervezi, ez pedig a „fehérek népirtásához” vezet.

Bojkottal büntetik az X-et

A Fehér Ház elítélte a megnyilvánulást, mert szerintük szemben áll az amerikai alapértékekkel. De így tettek a nagy amerikai cégek is, köztük a Walt Disney, a Warner Bros. és az NBC Universal anyavállalata, a Comcast is, akik bojkottot hirdettek és jelenleg is szüneteltetik a hirdetéseiket Musk közösségi oldalán.

Az antiszemitizmus és az iszlamofóbia egyre erősebb az Egyesült Államokban és világszerte is, amióta kirobbant az Izrael és a Hamász közötti fegyveres konfliktus. Az Anti-Defamation League, az antiszemitizmus ellen küzdő nonprofit szervezet szerint a háború kitörését követően az antiszemita incidensek száma az Egyesült Államokban csaknem 400 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

Musk szerint az X-nek olyan platformnak kell lennie, ahol az emberek közzétehetik a különféle nézőpontjaikat anélkül, hogy a vállalat korlátozná a posztokat, azonban ha sértik az X irányelveit és a szólásszabadságot, akkor nem teszik elérhetővé azokat.

Musk egy mesterségesintelligencia-startupot fejleszt, az xAI-t, és Izraelt a világban vezető helyen tartják ezen a területen, köszönhetően a virágzó számítástechnikai és robotikai iparnak.