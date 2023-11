A Meta tudatosan félrevezette a gyerekeket

A Facebook anyavállalata, a Meta Platforms szándékosan úgy alakította ki közösségi platformjait, hogy még több gyereket vonzzanak az oldalaira. A vállalatnak ugyan tudomása volt az Instagramon regisztrált több millió kiskorú felhasználóról, de fiókjaiknak csak töredékét törölte – derült ki a The Wall Street Journal és a The New York Times című amerikai napilap jelentéseiben leírt, nemrég nyilvánosságra hozott bírósági beadványból.