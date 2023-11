Karsai Dániel szerint a kormány egyetlen botrányos ügyet sem tudott felhozni az eutanázia ellen

Karsai Dániel, az élet méltóságteljes befejezésének jogáért küzdő ügyvéd az Emberi Jogok Európai Bíróságán szólalt fel, a tárgyalás után pedig sajtótájékoztatót tartott. Karsai nem akar találgatásokba bocsátkozni az ügy kimeneteléről, de elmondta, hogy a Strasbourg a második otthona, és egy focimeccsre is ellátogatott.

Kedden Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságán szólalt fel Karsai Dániel alkotmányjogász, aki azért fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy dönthessen az élete méltóságteljes befejezéséről, ha az állapota számára már elfogadhatatlan, ugyanis tavaly súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, ami idővel teljes lebénuláshoz, majd fulladáshoz vezet – írja a tudósításában az RTL.

Én csak azon az ajtón kopogtatok, amelyen egyedül nem vagyok képes belépni, kérem a bíróságot, segítsenek ebben

– mondta a tárgyaláson Karsai Dániel, aki arról álmodott, hogy békésen, mosollyal az arcán távozhatott az élők sorából, miután családjával és barátaival egy szívmelengető estét tölthetett.

A tárgyalás után tartott sajtótájékoztatón Karsai Dániel arról beszélt, hogy a hétfői tárgyalás és szakértői meghallgatás zártkörű volt, így arról szinte semmit nem árulhatnak el, de azt igen, hogy négy és fél órán át tartott, a bíróság alaposan körbejárta a kérdést. A keddi tárgyaláson a jogász szerint mindkét oldalról – az övéről és a kormány oldaláról is – elhangoztak a legfőbb érvek, és sok kérdést tettek fel a bírók, ez is azt mutatja, hogy komolyan veszik az ügyet.

Találgatásokba nem akart bocsátkozni Karsai Dániel arról, hogy mi lesz az ügy kimenetele, inkább segítőinek mondott köszönetet.

Nagyon büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak tagja lehetek, csak hallgattam csendben, hogy milyen okosakat mondanak

– mondta a vele együtt Strasbourgba utazó munkatársaira utalva.

Januárban újabb észrevételeket tehetnek különös tekintettel a harmadik félként beavatkozók által elmondottakra, a szakértők véleményére és a tárgyaláson elhangzottakra, ezt követően születhet döntés az ügyben. Karsai Dániel elmondta, hogy előre le kellett adni a bíróságon mondott beszédét, de még reggel a taxiban is hozzátett két mondatot, és a magyar kormány képviselőjével egymásnak is elküldték a leadott szövegeket.

Frank Evelyn ügyvéd, Karsai irodájának vezetője azt mondta, hogy a korábbi beadványok alapján egészen jól tudták tematizálni, hogy a bíróság, mely kérdésekre fog leginkább fókuszálni, ezért a válaszok tervezetével is előre tudtak készülni. Karsai Dániel szerint a kormány által előadottakban sem volt hatalmas meglepetés, és Európában az eutanáziáról már húsz éve folyik vita, számos államban pedig be is vezették. A holland gyakorlatot említette, számára úgy tűnik, hogy ott tényleg működik ez a jogintézmény, és megoldja sok ember szenvedését.

A kormány sem tudott felhozni olyan botrányos ügyet, ami ellene szólna.

„Nagy nyilvánosság előtt Vasas-drukkerként nem vallanám be, de négy éve, amikor Strasbourgban éltem, bérletes drukker voltam, és sikerült a Strasbourg-Marseille rangadóra jegyet szerezni. Úgyhogy kimentünk öcsémmel meg a segítőmmel, nem volt könnyű, 1:1 lett, de tényleg jó meccs volt” – mondta Karsai Dániel a strasbourgi útjáról.

