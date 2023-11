Navracsics Tibor szerint akár több pénzt is lehívhatunk volna a helyreállítási alap hitelrészéből. A területfejlesztési miniszter elmondta, hogy a szaktanács dönt a mintegy 1500 milliárd forintnyi támogatás előlegének folyósításáról, melynek esetében még mindig elképzelhető a beavatkozás vagy a nyomásgyakorlás.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy a helyreállítási alap hitelrészéhez, mintegy 1500 milliárd forintnyi összeghez jut hozzá Magyarország. Ennél többet is igényelhettünk volna, de a támogatásból készült beruházásokat 2026-ig be kell fejezni, és a magyar gazdaság képességeit tekintve ekkora összeg felhasználása tűnik reálisnak.

Az Európai Bizottság döntését már csak az Európai Tanácsnak kell jóváhagynia a támogatás folyósításához. Ha az Európai Tanács az elfogadás mellett dönt, akkor közel 380 milliárd forintnyi előleg érkezik.

Az előleg folyósítása a vonatkozó nemzeti tervek elfogadásához volt kötve, a helyreállítási alap – vissza nem térintendő – nem hitel részére vonatkozó terveket elfogadták, így az unió zavartalanabbul fogadta el a hitelrészre vonatkozó terveket is.

Sikerült elkerülni, hogy a helyreállítási alap hitelrészére is kiterjesszék a jogállamisági eljárást.

A hitelt a nemzeti terv alapján kell elkölteni. A terv a lakossági megújuló energiára, a nagy energetikai hálózatokra vonatkozik. A részleteket az energiaügyi minisztérium szakemberei dolgozták ki.

A területfejlesztési miniszter szerint a támogatás folyósítását végül nem a miniszterelnökök tanácsa, hanem a szaktanács fogja elfogadni. még mindig elképzelhető beavatkozás vagy nyomásgyakorlás, hiszen politikai döntéshozatalról van szó.

A kohéziós pénzekkel mi lesz?

Navracsics Tibor a hét évre szóló, 10 ezer milliárd forintot jelentő kohéziós pénzekről azt mondta, hogy három operatív program esetében még mind a mai napig él a tanács döntése, amely 55 százalékos felfüggesztést alkalmaz.

A három operatív program a következő:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP);

Vidékfejlesztési Program (VEKOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP+).

A többi program esetében továbbra is 100 százaléknyi támogatás áll Magyarország rendelkezésre. Navracsics szerint a pénzek teljes körű felhasználását a horizontális feljogosító feltételek akadályozzák, az igazságszolgáltatás függetlensége körüli kérdések vannak még mindig terítéken.

Navracsics úgy véli, már az év vége előtt születhet egy olyan döntés az Európai Bizottság részéről, hogy a horizontális feltételeknek is megfelelünk. „Nem vagyok annyira optimista, hogy a jogállamisági eljárást is megszüntetnék” – mondta Navracsics Tibor.

(Borítókép: Navracsics Tibor. Fotó: Szollár Zsófi / Index)