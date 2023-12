Teljesen lezárhatták a záhonyi határátkelőt az ukrán teherautók előtt

Az ukrán közösségi médiában terjedő információk szerint a magyar hatóságok nem engedik belépni az ukrán teherautókat, amelyek a lengyel–szlovák határon napok óta tartó kamionblokád miatt Magyarországon keresztül próbálják meg elhagyni Szlovákiát. A hatósági közlések szerint továbbra is több mint 20 kilométeres a kamionsor, és a várakozási idő akár a 48 órát is meghaladhatja.

Mint megírtuk, a lengyel blokád miatt – amelyhez a szlovák fuvarozók is csatlakoztak, és elzárták az egyetlen, kamionok által is használható ukrán–szlovák átkelőt – a torlódások már Magyarországon is érezhetők, ugyanis az Ukrajnába tartó teherautósok Magyarországon keresztül próbálják elérni úti céljukat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon azt közölte, hogy a kilépő tranzitforgalom az elmúlt napokban a határátkelőhelyen rendkívüli mértékben megnövekedett, ezért a rendőrség letereli a kamionokat a 4-es főútról Kisvárdánál a 4145-ös útra, a járművek a főútra szakaszosan, rendőri irányítás mellett, Tiszabezdédnél térhetnek vissza.

Az M3-as autópálya irányából az ukrán határ felé tartó kamionokat pedig az Őri lehajtónál terelik le az autópályáról, és a Csengersimán lévő átkelőhely felé irányítják, ezzel is csökkentve a záhonyi átkelő terheltségét és a 4-es főúton várakozó kamionok számát.

Közölték azt is, hogy a rendőrség teljes kapacitással működteti a határátkelőhelyet, de a várakozási idő ennek ellenére is többórás, aminek főként az az oka, hogy hiába gyorsítják a kiléptetést a magyar rendőrök, „ezzel az ukrán oldalon a fogadókészség és beléptetés gördülékenysége korántsem arányos”. Továbbá a helyzet megoldása érdekében a rendőrség folyamatosan együttműködik a szlovák hatóságokkal, mivel az Ukrajnába tartó kamionok egy része Szlovákiában várakozik.

Lezárhatták a határátkelőt

Szombat délután az ukrán közösségi médiában azonban arról számoltak be, hogy a magyar hatóságok nem engedik belépni az ukrán teherautósokat Magyarországra. Eszerint a (hivatalosan meg nem erősített) közlés szerint

a szlovák határon lévő Felsőnémeti–Ungvár átkelőnél 955 teherautó várakozik, míg további 1100 kamion vár arra, hogy Magyarországról Ukrajnába léphessen be a Csap–Záhony ellenőrző ponton.

A kamionsort le is videózták.

Minderről egyes ukrán portálok is beszámoltak. A Vesti.ua például azt írja, hogy „a magyar határőrök hirtelen felhagytak az ukrajnai teherautók beengedésével, miközben Magyarország hivatalosan nem jelentett be semmilyen korlátozást”. Az ukránok – a helyszínen lévő kamionsofőrökre hivatkozva – azt is írták, hogy december 2-án este a magyarok úgy döntöttek: blokkolják a kamionforgalmat, és csak személygépkocsikat engednek át.

Az Útinform tájékoztatása szerint a magyar–ukrán határszakaszon, a 4-es főúton a Záhony határállomás előtt az erős tranzitforgalom miatt 20 kilométert meghaladó a kilépő kamionsor. Emiatt a forgalmat kijelölt terelőútra irányítják. Míg a police.hu azt írja: a Záhony–Csap határátkelő magyar oldalán a várakozási idő a 48 órát is meghaladja.

A fentiekkel kapcsolatban kerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. A főkapitányság válaszként mindössze azt a korábbi közleményt ajánlotta figyelmünkbe, amelyben a kamionok letereléséről írtak (és amelyet fentebb említettünk is cikkünkben).

