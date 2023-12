Az evakuálási parancs egy lehetséges új szárazföldi offenzívát jelezhet előre Kan Juniszban és környékén, Gáza második legnagyobb városában, amely jelenleg a legnagyobb lakossági központ a déli részen. Háborús repülőgépekről szórólapokat dobtak le, és tömeges sms-üzenetekben figyelmeztettek a várható heves katonai tevékenységre – írja a Financial Times. A Gázai övezet déli részét eddig nem érintették a harcok: Izrael eredetileg arra kérte a lakosságot, hogy az övezet északi részéről menjenek át délre, mert csak ott lehetnek biztonságban.

A The Times of Israel beszámolója szerint az utóbbi órákban már meg nem erősített jelentések érkeztek arról,

hogy az izraeli hadsereg (IDF) szárazföldi erői a Gázai övezet déli részén tevékenykednek.

A közösségi médiában közzétett felvételek állítólag izraeli tankokat mutattak a Szalah a-Din úton, Gáza fő észak-déli autópályáján, Deir al-Balah és Khan Júnis között. Az IDF azonban egyelőre nem erősítette meg, hogy a Gázai övezet déli részén folytat szárazföldi műveletet.

אתמול והיום: עזתים תיעדו טנקים דרומית לואדי עזה, על ציר סלאח א-דין שחוצה את הרצועה, בין דיר אל-בלח לחאן יונס. תיעודים מוגבלים ורק מהצד העזתי כרגע. מזכיר את האופן שבו החלה הכניסה הקרקעית בצפון הרצועה. pic.twitter.com/ESAJGy22md — Nurit Yohanan (@nurityohanan) December 3, 2023

A Politico szerint az izraeli vezetés azt feltételezi, hogy a Hamász vezetői is az övezet déli felén kereshettek menedéket, és ez lehet az oka annak, hogy most ott is szárazföldi műveleteket kezdenek.

A légicsapásokat is fokozták

A szárazföldi műveletektől eltekintve azmár biztosnak tekinthető, hogy az izraeli hadsereg fokozta a légicsapásokat a Gázai övezet déli részén. A bombázások annak ellenére is folytatódtak, hogy amerikai tisztviselők – Lloyd Austin védelmi minisztertől kezdve egészen Kamala Harris alelnökig – arra figyelmeztették Izraelt a napokban, hogy több lépést kell tennie a gázai civilek védelme érdekében.

Egy ilyen harcban a súlypont a civil lakosságon van. És ha őket az ellenség karjaiba kergetjük, akkor a taktikai győzelmet stratégiai vereséggel helyettesítjük

– mondta Austin a hétvégén a kaliforniai Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon tartott beszédében.

Vasárnap az amerikai aggodalmakról Eylon Levy, az izraeli kormány szóvivője azt mondta: „Teljesen egyetértünk azzal, hogy túl sok ember halt meg ebben a háborúban. Szomorú tény, hogy mindenki, akit október 7-e óta megöltek [...] még mindig élne, ha a Hamász nem döntött volna úgy, hogy elindítja ezt a háborút”.

Harris megjegyzéseire reagálva, miszerint a gázai civil áldozatok száma túl magas, Levy hangsúlyozta, hogy „az izraeli hadsereg minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a nemzetközi jog szerinti kötelezettségeinket teljesítsük, hogy a civileket kimenekítsük a veszélyből”.

Izrael és a Hamász visszatért a harcokhoz, miután péntek reggel összeomlott az egy hete tartó tűzszünet. Az ellenségeskedések szüneteltetése alatt Katar közvetítésével túszokat cseréltek palesztin foglyokra, emellett pedig a humanitárius segélyeket is beengedték a Gázai övezetbe.

A helyi egészségügyi tisztviselők szerint a háború október 7-i kezdete óta több mint 15 520 ember halt meg Gázában. Izrael becslései szerint 1200 embert öltek meg a Hamász fegyveresei a háborút kiváltó, határokon átnyúló támadásban.

A Hamász vezette Gázai övezet egészségügyi minisztériumának tisztviselői vasárnap délután közölték, hogy 316 ember halt meg a tűzszünet pénteki megszűnése óta. Hozzátették azonban, hogy ez csak azokat foglalja magában, akiket kórházba szállítottak, és a becslések szerint sokkal többen vannak jelenleg is a romok alatt.

Az ENSZ szerint több tucatnyi ember halt meg egy szombati légicsapásban, amely egy hatemeletes épületet ért egy menekülttáborban Gáza északi részén, miután a lakosok másfél órával korábban kaptak értesítést a kiürítésről.

Szombaton később Gázavárosban egy lakótömböt ért találat, amely 50 lakóépületet pusztított el – közölte az ENSZ. Az incidens áldozatainak száma egyelőre nem ismert.

Miután Antony Blinken amerikai külügyminiszter a civil áldozatok számával kapcsolatos aggodalmakat az izraeli háborús kabinetnek is jelezte, az Izraeli Védelmi Erők nyilvánosságra hozták a katonai műveletek előtt a palesztinok számára kiadott, városrészenkénti evakuálási parancsokat tartalmazó terveket.

Az ENSZ, az emberi jogi csoportok és a palesztinok azonban azt mondták, hogy a parancsok kivitelezhetetlenek, különösen akkor, amikor az ostromlott enklávé majdnem teljes, 2,3 milliós lakossága már a Gázai övezet déli részén zsúfolódott össze.

Izrael egy 14 négyzetkilométeres, úgynevezett biztonságos övezetet javasolt Gáza déli részén, amely valamivel nagyobb terület, mint a londoni Heathrow repülőtér, de még nem valósította meg. ENSZ-tisztviselők azonban azt mondták, hogy háborús övezetben nem lehet egyoldalúan biztonságos zónákat kijelölni.

Izrael Libanonnal közös északi határa mentén az IDF közölte, hogy egy páncéltörő rakéta célba vett egy izraeli katonai járművet, és katonákat sebesített meg repeszekkel. Az IDF tüzérséggel vágott vissza.

(Boírtókép: Füstfelhő egy izraeli légicsapás után Rafah városában a Gázai övezetben 2023. december 3-án. Said Khatib / AFP)